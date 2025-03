“Retrò” 2025: La rassegna che segna la prima edizione primaverile

Il 16 marzo il centro storico di Città di Castello ospita l’evento

Si rinnova l’appuntamento con la rassegna “Retrò”, che dal 1984 è una delle manifestazioni più attese e apprezzate del panorama regionale. Domenica 16 marzo 2025, il centro storico di Città di Castello sarà protagonista di una nuova edizione primaverile di questa importante rassegna, che richiama ogni mese migliaia di visitatori e appassionati di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica. Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione di oltre 120 espositori provenienti da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia, confermando la grande varietà e qualità della proposta.

La manifestazione, che si tiene ogni terza domenica del mese, rappresenta un momento significativo per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della Città di Castello. Con una media di 110 espositori ogni mese e picchi record che hanno sfiorato i 130 operatori a giugno e dicembre 2024, la manifestazione continua a riscuotere un ampio consenso da parte degli operatori del settore e dei visitatori, consolidando il suo ruolo come appuntamento imperdibile per il collezionismo e l’artigianato.

L’evento si svolgerà nell’incantevole cornice del centro storico, con le esposizioni dislocate tra Piazza Matteotti, Largo Gildoni, Via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti. Un percorso che permette di ammirare le bellezze architettoniche della città, tra cui i prestigiosi Palazzi Vitelli – come il Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, sede di mostre d’arte contemporanea, il Palazzo Vitelli alla Cannoniera, che ospita la Pinacoteca comunale, e il Palazzo Albizzini Fondazione Burri – che contribuiscono a creare un’atmosfera unica, dove storia e arte si intrecciano con il fascino della rassegna.

In un contesto così ricco di storia, la manifestazione diventa anche un’occasione per scoprire la gastronomia locale. I ristoranti e gli esercizi ricettivi della città offriranno menù prelibati con il tartufo come protagonista assoluto, una vera eccellenza gastronomica che caratterizza la cucina del territorio. In questo modo, “Retrò” si presenta come un’esperienza completa, che unisce l’amore per l’antiquariato e il collezionismo alla scoperta delle tradizioni culinarie locali.

L’edizione primaverile del 2025, che si terrà domenica 16 marzo, è particolarmente attesa, e la manifestazione si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente. Letizia Guerri, assessore al Commercio e Turismo, ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto dalla rassegna, sottolineando come “Retrò” abbia mantenuto nel corso degli anni il suo fascino intatto, attirando sempre un pubblico variegato e internazionale. “Quest’anno siamo felici di dare il via alla prima edizione primaverile con un programma ricco di eventi e attività, che proseguiranno nei prossimi mesi. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che contribuiscono al successo di questa manifestazione, in particolare al personale comunale e al Corpo di Polizia Municipale per il loro lavoro di supporto”, ha dichiarato Guerri.

Per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’evento, il comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di transito in alcune zone del centro storico domenica 16 marzo, dalle 6:00 alle 20:00. In particolare, sarà vietato il transito su Piazza Matteotti, Piazza Fanti, Piazza Gabriotti e Largo Gildoni, comprese le autorizzazioni. Inoltre, ci sarà un divieto di sosta su Piazza Fanti e Piazza Costa, con l’eccezione per gli espositori, che potranno utilizzare le piazze per il carico e scarico del materiale. La Polizia Locale ha anche previsto specifiche disposizioni per la gestione del traffico e della sicurezza durante tutta la durata della manifestazione.

L’evento, che continua a mantenere una forte attrattiva per il turismo locale e nazionale, è ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale e commerciale di Città di Castello. Gli appassionati di antiquariato, collezionismo e hobbistica avranno la possibilità di immergersi in un’atmosfera unica, dove ogni angolo della città racconta una storia diversa, arricchita dalle opere e dai pezzi esposti.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare l’ufficio turismo della Città di Castello ai numeri 075 8554922 / 075 8529254 o inviare una mail a turismo@comune.cittadicastello.pg.it.

Retrò 2025 rappresenta quindi un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze storiche e culturali di Città di Castello, con un’attenzione particolare agli appassionati di antiquariato, collezionismo e tradizioni locali. L’evento si conferma come uno dei momenti più significativi della primavera 2025