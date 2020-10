Residenza “Balducci”, effettuati 69 tamponi risultati tutti negativi

Il sottoscritto Dottor Carlo Porrozzi, Direttore Sanitario della Residenza Protetta G. Balducci, in relazione alla campagna di monitoraggio intrapresa dalla Asl Umbria 1 per il controllo della diffusione dell’infezione da Covid-19 presso le residenze per anziani, comunica che in data 29/10 sono stati effettuati n° 69 tamponi (36 riguardanti il personale sanitario ed amministrativo e 33 riguardanti gli ospiti), risultati tutti negativi.

Con l’occasione il sottoscritto comunica inoltre che la nostra Struttura si è dotata di uno strumento per la sanificazione giornaliera degli ambienti e di test rapidi, che andranno ad incrementare e rafforzare il monitoraggio del personale in servizio, aggiungendosi al normale protocollo ASL.