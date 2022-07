Regia blindata, Pompei rimane a Umbertide

PF Umbertide è lieta di annunciare la conferma di Federica Pompei, che per la quinta stagione indosserà ancora la nostra divisa. Una conferma importante, in grado di garantire affidabilità in un ruolo così delicato come quello della playmaker.

Classe 1998, Pompei anche durante l’ultimo campionato si è dimostrata come una dei pilastri della squadra: presenza fissa nel quintetto di Staccini, ha messo insieme 9 punti e 4 assist a partita di media, dimostrandosi ancora una volta tra le migliori nel suo ruolo.

Di seguito le parole di Federica Pompei: “Sono molto contenta di rimanere per il quinto anno consecutivo a Umbertide, ormai come una seconda casa per me. Sarà una squadra con molte new entry e sono sicura che se lavoreremo bene come abbiamo fatto ogni anno, potremo raggiungere grandi risultati. Non vedo l’ora di tornare al palazzetto ma soprattutto di rivedere i nostri super tifosi!”.

Uff.Stampa PF Umbertide