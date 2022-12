Prosperius Umbertide diventa pubblico, sinistra e 5 Stelle non votano

La Prosperius diventa pubblica, la soddisfazione della Lega Umbertide: “Scritta una pagina di storia. L’opposizione parla tanto ma alla fine volta le spalle alla sanità pubblica”

“La Prosperius dopo 20 anni diventa a maggioranza pubblica grazie al grande lavoro di questa Amministrazione iniziato dal primo giorno al governo della città. Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato storico che dà un grande slancio a una delle eccellenze del nostro territorio e che segna un grande risultato per la sanità pubblica per Umbertide”: ad affermarlo sono il segretario cittadino della Lega Daniele Tempobuono, il capogruppo in Consiglio Comunale Ettore Spatoloni e tutto il gruppo consiliare leghista.

“E’ un passaggio importantissimo anche per i 100 operatori che lavorano nell’Istituto e che garantisce la permanenza di 120 posti letto – dicono – Non solo Prosperius diventa pubblica ma si integra con il nostro Ospedale e con il nostro Pronto Soccorso”.

“Questo passaggio – continuano – è la prova di come noi siamo dalla parte della sanità pubblica, a differenza di chi come Partito Democratico, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle sa solo chiacchierare e quando si trova davanti a queste decisioni epocali se la dà a gambe levate”.

Proseguono i leghisti: “E’ stato estremamente doloroso vedere le opposizioni in Consiglio Comunale voltare le spalle al rilancio e al futuro di Prosperius non votandolo, mostrando una immaturità politica e un estremo disinteresse verso il bene della nostra comunità e della sanità pubblica preferendo un immotivato scontro politico. A differenza dell’opposizione a noi interessano i fatti concreti, di stare al fianco di Umbertide, dei suoi cittadini e di una delle migliori eccellenze che cambierà il suo nome in Istituto Clinico Tiberino, dei suoi lavoratori e dei suoi pazienti”.

“Questo è il nostro senso di responsabilità verso la nostra comunità – concludono – Se fosse stato per Partito Democratico, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle oggi questo traguardo non sarebbe stato raggiunto”.