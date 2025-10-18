Pronto soccorso di Umbertide, “no” alla chiusura h24

“Difenderemo in ogni sede e con ogni mezzo l’apertura h24 del pronto soccorso dell’ospedale cittadino”. A intervenire è la Lega Umbertide. “Fa sorridere il fatto che proprio la sinistra voglia depotenziare nelle ore notturne questo servizio fondamentale sia per la nostra comunità che per le altre circostanti – proseguono – Garantiamo quindi pieno sostegno all’iniziativa intrapresa dal sindaco Luca Carizia, che ha incontrato il direttore generale dell’Usl Umbria 1, a difesa di questo presidio sanitario essenziale. Inaccettabile il fatto che a un solo anno dall’insediamento della giunta regionale di sinistra guidata da Stefania Proietti, si palesi l’ipotesi di chiudere il pronto soccorso di notte. Li ricordate tutti schierati sotto l’ospedale a difesa della sanità pubblica? O le fake news messe in giro contro la giunta Tesei? Ricordate la campagna elettorale condotta a tamburo battente per dire che con il centrodestra i servizi sanitari pubblici erano a rischio? Ecco, sappiate cari umbertidesi che la sinistra vi ha preso per l’ennesima volta in giro. Sì, proprio loro che dall’anno prossimo metteranno le mani nelle tasche dei cittadini con una manovra lacrime e sangue. Proprio loro che hanno sbandierato ai quattro venti un buco di bilancio in sanità che non esiste. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio e la sinistra lo ha dimostrato per l’ennesima volta – conclude la Lega Umbertide – Saremo al fianco del nostro primo cittadino in questa battaglia perché Umbertide non può fare a meno del suo pronto soccorso”.