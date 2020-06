Promozione turistica: parte da Borgo Antico Citerna il terzo tour virtuale

È dedicato al Borgo Antico di Citerna il terzo tour virtuale realizzato dall’Amministrazione Comunale della cittadina umbra per la promozione turistica del proprio territorio. Un tour tra le vie e gli scorci mozzafiato del paese che dall’alto dei suoi 492 metri sul livello del mare si affaccia come una terrazza naturale sull’Alta Valtiberina, immerso tra le suggestioni artistiche del Medioevo e del Rinascimento. “Questa estate i piccoli centri ricchi di storia e di arte come Citerna potranno accogliere i turisti in sicurezza, offrendo loro tutte le opportunità di relax – commenta l’assessore alla cultura Anna Conti -Siamo pronti per ricevere al meglio i nostri visitatori italiani e stranieri”.

Il Sindaco Enea Paladino, che ha attraversato il suo stesso comune come pellegrino del Cammino di Francesco, crede fortemente nelle grandi opportunità turistiche del suo territorio, soprattutto in questo particolare momento.

“Il nostro Comune è pronto ad ospitare qualunque tipo di turista: dal pellegrino, al biker, all’appassionato di arte, alle famiglie con bambini – dice il primo cittadino – Citerna offre strutture ricettive, sportive e servizi di ristorazione di ottima qualità e accessibili a tutti. Stiamo lavorando in sinergia con tutti i nostri esercizi per offrire la migliore accoglienza. Grazie alla sua posizione strategica Citerna permette inoltre di raggiungere facilmente le tante mete turistiche umbre e delle regioni confinanti. Vi aspettiamo dunque presto a Citerna”.