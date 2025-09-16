Primo passo concreto verso il nuovo polo scolastico di Pierantonio

Secondo incontro partecipato con scuole e amministrazione

Nei giorni scorsi si è tenuto a Pierantonio il secondo incontro dedicato alla progettazione del nuovo Polo Scolastico, a seguito dei danni subiti dalle scuole locali durante il sisma del 2023. L’appuntamento, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale di Umbertide, è stato guidato dalla vicesindaco con delega alla Ricostruzione post sisma 2023, Annalisa Mierla, e rappresenta un momento chiave nel percorso volto a realizzare una struttura moderna e sicura che accoglierà la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, con la completa demolizione dell’edificio della primaria, già utilizzato come sede provvisoria della scuola media dopo il terremoto del 1997, come stabilito dalla delibera di Giunta comunale n. 53 del 20 marzo 2025 (fonte: Comune di Umbertide).

Al tavolo di lavoro erano presenti le dirigenti e insegnanti dei due plessi coinvolti: la dirigente del Primo Circolo Umbertide Silvia Reali, affiancata da Rosaria Posati e Antonietta Norgiolini, referente del modello “Senza Zaino”. Per l’Istituto Comprensivo Umbertide – Montone – Pietralunga hanno partecipato Alessia Angeletti e l’insegnante Silvia Margutti. Per il Comune erano presenti l’ingegnere Responsabile Unico del Progetto Graziano Scurria, l’architetto comunale Elena Marcucci, e i rappresentanti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato dall’ingegner Marco Tosti.

L’incontro si è svolto in un clima collaborativo e di confronto costruttivo. Nei mesi scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale insieme allo studio di progettazione ha predisposto un questionario rivolto a insegnanti e personale scolastico, per raccogliere indicazioni sulle esigenze didattiche, organizzative e funzionali della nuova struttura. I dati raccolti hanno consentito ai progettisti di elaborare una proposta aggiornata, maggiormente rispondente alle necessità della comunità scolastica e dell’intero territorio (fonte: Comune di Umbertide).

Parallelamente, l’Amministrazione mantiene un dialogo costante con l’Ufficio Speciale Ricostruzione – settore Ricostruzione Pubblica, al fine di garantire i finanziamenti necessari. Il 10 settembre scorso, a Foligno, è stata presentata una prima bozza grafica accompagnata dal relativo preventivo di spesa. L’obiettivo è non solo restituire a Pierantonio una scuola sicura e moderna, ma anche creare un punto di riferimento culturale e sociale aperto ad attività extrascolastiche, contribuendo a una nuova visione della comunità locale.

La vicesindaco Mierla ha sottolineato l’importanza di questo percorso: “Non si tratta solo di un progetto edilizio, ma di un percorso partecipato che pone la scuola e la comunità al centro. Coinvolgere chi vive la scuola quotidianamente è essenziale perché una ricostruzione autentica nasce dalle persone, dai loro bisogni e dalla condivisione. Il nuovo polo scolastico sarà simbolo della rinascita di Pierantonio e un’opportunità concreta per progettare il futuro in maniera innovativa” (fonte: Comune di Umbertide).

Il percorso di co-progettazione proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori incontri e momenti di dialogo tra insegnanti, dirigenti e tecnici, per sviluppare un progetto condiviso che rappresenti una vera rinascita per Pierantonio e per tutto il territorio umbertidese. La partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti mira a creare una scuola non solo sicura e funzionale, ma anche inclusiva, moderna e capace di integrarsi con la vita comunitaria, offrendo spazi per attività culturali, associative e ricreative.

La fase attuale conferma come la ricostruzione post sisma non sia soltanto un intervento tecnico, ma un processo partecipato che mette al centro il benessere degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, promuovendo innovazione, sicurezza e crescita per l’intero territorio