Primo fine settimana di Tiferno Comics 2023

L’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2023 di Tiferno Comics si è svolta nel pomeriggio di sabato 9 settembre, ma fin dalla mattina, in cui la mostra è stata aperta al pubblico, sono state molte le persone che hanno visitato le sale di Palazzo Facchinetti, sede dell’esposizione.

Gremita la sala del Nuovo Cinema Castello che ha ospitato la presentazione della mostra. Presenti in prima fila il sindaco Luca Secondi e il presidente del Consiglio Luciano Bacchetta, oltre alle autorità civili e militari. Sul palco il presidente dell’Associazione Amici del Fumetto ha presentato il protagonista della mostra, lo scenografo Giancarlo Berardi, e la madrina della manifestazione Emma Kathleen Hepburn Ferrer con i quali si è intrattenuto in una piacevole conversazione che ha coinvolto tutti i presenti, svelando anche aneddoti di queste recenti, ma piacevoli conoscenze.

Particolarmente commovente l’inaspettata telefonata in diretta dell’amico giornalista Vincenzo Mollica che, non potendo essere presente per motivi di salute, ha voluto comunque esprimere l’affetto e la stima per questa manifestazione, per Giancarlo e le sue creazioni. Conversazione nella quale sono state ipotizzate sceneggiature che potrebbero avere come ambientazione proprio Città di Castello. Dunque, la città tifernate, grazie a questa manifestazione in continua crescita, è sempre più un punto di riferimento per il fumetto.

Valore aggiunto del fine settimana di apertura la presenza di una madrina d’eccezione, Emma Kathleen Hepburn Ferrer, nipote dell’icona Hollywoodiana Audrey Hepburn. La sua bellezza e il suo animo gentile hanno catturato l’attenzione non solo degli organizzatori e dei visitatori della mostra, ma di tutti i cittadini che l’hanno incontrata lungo le strade del centro durante le sue passeggiate alla scoperta della città, sempre con il suo immancabile sorriso.

Al termine della conferenza di presentazione, a bordo di una Morgan Plus 4, Emma ha percorso il breve tratto che separa piazza Gioberti da Viale Vittorio Veneto fino all’entrata di Palazzo Facchinetti. 19 sale in cui prendono vita i personaggi creati dalla penna di Giancarlo Berardi, a partire dalla genesi di alcune sceneggiature fino alla sala dedicata all’edizione 300 di Julia, nei 25 anni dalla sua nascita.

Le due mettine del firma copie hanno attirato appassionati da ogni parte d’Italia: Berardi ed Emma, assieme agli autori Maurizio Mantero, Luigi Pittaluga, Marco Soldi, Cristiano Spadoni, Claudio Piccoli e Lorenzo Bovo, hanno accolto i tanti avventori che hanno atteso in fila per poter avere un autografo, un bozzetto, una foto con i propri idoli.

In questi giorni si sono avverati tanti piccoli, grandi sogni. Così come quello di Giancarlo Berardi di poter tornare sul palco con la propria band dopo uno stop forzato. Venerdì sera il teatro degli Illuminato ha fatto risuonare le note e parole del grande Jimi Hendrix. Ad esibirsi una grande band di professionisti che ha saputo magicamente travolgere gli spettatori presenti, cornice perfetta per le narrazioni tratte dagli scritti di Hendrix e curate dallo stesso Berardi.

Soddisfatto il presidente Bellini assieme a tutti i componenti dell’associazione Amici del Fumetto che hanno avuto coraggio nel voler dedicare, non ad un disegnatore o fumettista, ma ad uno sceneggiatore la propria edizione del Tiferno Comics. Coraggio e fatica ripagati dal successo di pubblico fin dalle prime ore di apertura della mostra.

Ed ora avanti tutta fino alla fine di ottobre con “Un narratore fra le nuvole”.

Gli orari della mostra sono dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30.