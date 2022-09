Search for: Search Button

Primi passi in biblioteca, letture per le future mamme

Letture per le future mamme all’interno della Biblioteca Comunale di Umbertide. E’ quanto prevede il progetto “Primi passi in biblioteca”. Il primo incontro si svolgerà lunedì 26 settembre alle ore 15.30.

Nell’ambito della collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Umbertide, la Biblioteca “Carducci” di Città di Castello, l’associazione genitori “Insieme per…” e il Consultorio del Distretto Altotevere della Usl Umbria 1, all’interno del progetto “Nati per Leggere” si inaugura il ciclo di incontri a cadenza bimestrale finalizzati a far conoscere alle future mamme l’importanza della lettura precoce in famiglia nonché gli spazi e i servizi rivolti alla fascia di età 0-6 anni offerti dalla Biblioteca.

Leggere al proprio bambino mentre è ancora nella pancia, parlargli e fargli ascoltare della musica rilassante abitua il suo cervello a rispondere agli stimoli sonori, contribuisce a rendere familiari le voci dei futuri genitori e potenzia le sue capacità cognitive.

Fin dalla gravidanza il feto percepisce suoni e ritmi già a partire dalla sedicesima settimana dimostrando reazioni evidenti.

Le ostetriche che conducono i corsi di accompagnamento alla nascita collaborano con le biblioteche e i volontari dell’associazione Nati per Leggere, al fine di far conoscere e sollecitare momenti di lettura, valorizzando l’aspetto educativo culturale e sanitario che la stessa produce.

Dall’assessore comunale alla Cultura arriva un ringraziamento a “tutti i partner che hanno collaborato e creduto in questo progetto così importante per le future mamme ed i loro bambini. E’ un momento bello di condivisione, una novità assoluta nel nostro territorio che crea la giusta atmosfera di accoglienza per i piccolo che sono in procinto di nascere”.