Presentazione del libro di Renato Borrelli “Calcio, tennis & altre quisquilie”

Serata frizzante in Biblioteca venerdì, alla presentazione del libro di Renato Borrelli “Calcio, tennis & altre quisquilie” : tanta gente alla Sala 42, il massimo della capienza consentita in questo periodo, ed 1 ora e mezzo di aneddoti, storie, ironia… Tutto con leggerezza, e la piena partecipazione del pubblico che ha piacevolmente interagito con l’autore. Simone Santi ha offerto al medesimo più di uno spunto per ‘scavare’ all’interno delle storie raccontate nel volume, definito un lavoro ‘agile, e di facile e coinvolgente lettura’: come è in effetti.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Città di Castello

L’editore Antonio Vella di Luoghinteriori ha sottolineato la valenza di inaugurare la propria produzione 2022 con un autore tifernate, oltretutto ‘uno di famiglia, nella sua veste di conduttore della serata di gala del Premio Letterario Città di Castello, ogni anno a fine ottobre’.

Al sindaco Luca Secondi è spettato far gli onori di casa (la splendida struttura di via XI settembre é di proprietà Comunale), non senza aver evidenziato il proprio estremo piacere ‘nel venir coinvolto in un evento non secondario, perché parlare di sport, e soprattutto incoraggiare a praticarlo come si fa in queste pagine da leggere tutte in un fiato, è opera meritoria che raccoglie tutto il favore mio e dell’ amministrazione che rappresentò.

Borrelli è apparso colpito da tanta entusiastica partecipazione, e ha dichiarato convinto che “se anche pochi, una volta letto il libro, si sentissero motivati ad alzarsi dal divano e darsi ad una qualsivoglia, anche leggera, attività sportiva: bene, potrà dire con orgoglio di aver raggiunto il proprio scopo!’.

“Calcio, tennis & altre quisquilie”, andato letteralmente a ruba per le decine di copie disponibili alla presentazione (con l’ autore che si è prestato ben volentieri ad una lunga sessione di ‘firmacopia’ con dediche personalizzate), lo si può trovare presso la libreria Paci e l’edicola Alunni in via Carlo Liviero, oltre che nei vari store online (Amazon e c.),e direttamente sul sito www.luoghinteriori.it