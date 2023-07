Presentato Anno di Signorelli del comune di Città di Castello

Il prossimo appuntamento è giovedì 6 luglio quando, nel giorno in cui i priori di Città di Castello conferirono la cittadinanza all’artista nel 1488, sarà inaugurata alle 18.00 nella Biblioteca Carducci la mostra “Maestro Lucha pictore”, Signorelli a Città di Castello dalle carte ai colori, a cura di Fancesca Mavilla e Marta Onali, Silvia Palazzi con la collaborazione di Tipografia Grifani Donati, Silvia Palazzi, e del prof. Giacomo Pirazzoli per gli allestimenti. L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 6 luglio, una data simbolica proprio per l’attività di Signorelli a Città di Castello che nello stesso giorno dell’anno 1488 ottenne la cittadinanza tifernate, il cui atto è conservato nelle Riformanze dell’Archivio storico del comune. L’evento è promosso dal comune di Città di Castello e gode del patrocinio della Soprintendenza Archivistica e bibliografica dell’Umbria. L’appuntamento è alle 18.00 nella Biblioteca comunale Carducci. La mostra sarà visitabile negli orari della Pinacoteca fino al 16 ottobre.

Venerdì 7 luglio ore 21.00 e Domenica 9 luglio ore 19.00, Città di Castello si cimenterà dopo tanti anni di pausa, l’ultima si è svolta in occasione dei 150 anni dell’Unità di Italia, nel 2011, con una rievocazione storica, dal titolo “A proposito di Luca. Luca Signorelli, un artista, un tifernate, uno di noi.”, a cui sta lavorando da mesi un equipe formata da Lucia Zappalorto, Mauro Silvestrini, che hanno curato organizzato e testo, Giuseppe Sterparelli, per la parte storico-artistica, con la collaborazione di Cooperativa Il Poliedro, Associazione Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, Società rionale Mattonata, Castello Danza, Associazione culturale Lupi di Ventura, Schola Cantorum A. M. Abbatini. Gli attori che guideranno al rievocazione tra le vie del centro storico tra personaggi famosi e qualche mistero sono Claudia Ripi, Giuseppina Magi, Leonardo Caprini, Luca Baiardi, Andrea Bucci, Lorenzo Cozzari, Marco Coltrioli. Una macchina complessa al cui funzionamento hanno contribuito in modo fondamentale per l’ordinato svolgimento la Polizia municipale di Città di Castello. Appuntamento venerdì alle 21.00 in Piazza Gabriotti e domenica subito dopo il Palio della Balestra alle ore 19.00 sempre in Piazza Gabriotti.