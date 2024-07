Premiati nel giardino della Pinacoteca comunale i 100 studenti tifernati che si sono diplomati con il massimo dei voti.

Festa nel giardino della Pinacoteca comunale per i 100 studenti tifernati che si sono diplomati con il massimo dei voti nelle scuole pubbliche e paritarie della città e del comprensorio. Accompagnati dalle loro famiglie, tra emozione, tanti sorrisi e qualche lacrima di gioia, i giovani più meritevoli della città hanno ricevuto il plauso dell’amministrazione comunale di Città di Castello, che con il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri ha consegnato loro un encomio pubblico per i risultati che hanno saputo ottenere a scuola, attraversando anche gli anni difficili dell’emergenza Covid.

“Questi ragazzi ci riempiono di orgoglio e abbiamo voluto abbracciarli, per ribadire a loro e alle proprie famiglie che per l’amministrazione comunale il merito conta e che apprezziamo l’impegno e la serietà che hanno profuso nello studio”, sottolineano Secondi e Guerri. “Pensiamo che sottolineare con un riconoscimento pubblico gli importanti risultati che hanno raggiunto con la volontà di imparare e migliorarsi – spiegano Secondi e Guerri – sia il giusto modo di far sentire loro che gli siamo vicini e che seguiamo con interesse il loro percorso di formazione, ma soprattutto di fargli capire che consideriamo la passione per lo studio, la cultura, il sapere e il talento che stanno dimostrando un patrimonio della nostra comunità da custodire e sostenere”.

Sotto lo sguardo dei dirigenti e dei referenti scolastici degli istituti nei quali si sono appena diplomati, i giovani premiati dall’amministrazione comunale hanno offerto una bella immagine delle nuove generazioni della città, anche per l’educazione e la compostezza con cui hanno partecipato alla cerimonia. Sindaco e assessore hanno sottolineato i meriti delle famiglie, che li hanno saputi seguire nel percorso di studio, rimarcando, insieme al ringraziamento ai dirigenti e insegnanti presenti, la qualità del sistema scolastico cittadino più volte testimoniata nel contesto umbro da accreditate indagini di settore.

Gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti sono: per l’Istituto Comprensivo Statale “Alberto Burri” di Città di Castello, Anna Antonelli; Caterina Berliocchi; Estella Biagini; Maria Dina Caracchini; Anna Ceccarelli; Edoardo Faloci; Alice Giannelli; Carolina Pecorari; Matilda Pecorari; Rachele Russo; Edoardo Tanganelli; Riccardo Tulliani; Gregorio Turchi; per la Scuola Secondaria di Primo Grado “San Francesco di Sales” di Città di Castello, Lorenzo Clementi; Edoardo Foni; Greta Tentellini; per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Alighieri – Pascoli” di Città di Castello, Alice Matteaggi; Martina Piazzoli; Lorenzo Bartolini; Francesco Belli; Marco Bernardini; Tommaso Galvani; Giada Marsili; Filippo Fiorucci; Filippo Lucaccioni; Ludovica Rocco; Riccardo Rubini; Viola Tassi; Matilde Tosti;

Veronica Menichetti; Tommaso Foni; Arianna Polenzani; Tommaso Guelfi; Sofia Maggini; Asia Pieracci; Rayan Birouch; Greta Fouad; Viola Raini; Viola Baldacci; Elena Bianchini; Veronica Forti Zamperoni; Lavinia Niccolini; Anna Maria Ghigi; Fiore Mollichella; Ludovica Volpi; Lucia Giannelli; Carlotta Polverini; per l’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di San Giustino, Andrea Parola; Genny Ceccagnoli; Chiara Giandominici; per l’Istituto di Istruzione Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” di Città di Castello, Daniela Chen; Giada Mancini Alunno; Gioele Capriani; Alessandro Santucci; Edoardo Maria Joele Collesi Bardassini;

Margherita Pozzi; per il Liceo Statale “Plinio Il Giovane” di Città di Castello, Edoardo Aquilani; Paolo Bastianelli; Anna Bei; Matteo Biagini; Luca Boriosi; Claudia Conti; Laura Fiorucci; Tommaso Giunti; Samuele Manoni; Alice Massetti; Maria Vittoria Palazzoli; Annalisa Pecorelli; Lucrezia Pieracci; Giulia Piermarini; Michele Polenzani; Aurora Stinchi; Eleonora Tafani Alunno; Agnese Tavernelli; Camilla Valdambrini;

Per il Polo Tecnico “Franchetti – Salviani” di Città di Castello, Joshua Alunni; Alberto Bettacchioli; Naomi Galli; Vanessa Livi; Riccardo Mancini; Anita Marsili; Cristiana Maestri; Giovanni Panizzi; Tommaso Guerrini; Mattia Savini; Sofia Bianconi; Alessio Compagnucci; Hadil Benouchene; Karina Shevchenko; Ilaria Tomezzoli; Gregorio Carlini; Elisabetta Mandrelli; Jamila Talbi; Per l’Istituto di Istruzione Superiore “Campus Leonardo da Vinci” di Umbertide, Alessia Riccardini; Bianca Galmacci; Arianna Arcaleni; Elisa Cartini; Sofia Ciabatti; Carolina Manfucci; per l’Istituto di Istruzione Superiore “Città di Piero” di Sansepolcro, Emma Bombardiere.