Polizia rafforza i controlli a Città di Castello

26 Novembre 2025 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Polizia rafforza i controlli a Città di Castello

Identificate oltre 80 persone e verificati 60 veicoli

Polizia – La Polizia di Stato ha intensificato nelle ultime settimane i servizi di prevenzione e vigilanza nei territori di Città di Castello e San Giustino, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare i reati predatori. L’operazione, disposta dal Questore di Perugia Dario Sallustio, ha visto impegnati gli agenti del Commissariato locale insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno presidiato aree industriali, vie di accesso, piazze e quartieri periferici.

Le pattuglie hanno operato anche nel centro storico, con controlli appiedati mirati a scoraggiare scippi, rapine e attività di spaccio. Numerosi i posti di blocco istituiti per monitorare il traffico in entrata e uscita dalle città, con verifiche approfondite su individui sospetti o già noti alle forze dell’ordine. Nel corso delle attività sono state identificate oltre 80 persone e sottoposti a controllo più di 60 veicoli.

L’attenzione si è estesa anche agli esercizi pubblici, dove sono stati effettuati accertamenti amministrativi per garantire il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S. e verificare l’eventuale presenza di soggetti con precedenti.

Il piano di sicurezza straordinario, che ha già dato risultati tangibili, proseguirà nei prossimi giorni anche in altri comuni del comprensorio, con l’intento di consolidare un presidio costante e visibile. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione, volta a tutelare i cittadini e a rendere più sicuri i luoghi di vita quotidiana.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 26 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 26 novembre 2025
Cristiana Pegoraro ha trionfato ancora una volta alla Carnegie Hall di New York
Aurelio Forcignanò si dimette dal Coni Umbria
Tir perde controllo a Umbertide traffico paralizzato e forti disagi
Omicidio Postiglione il 4 dicembre udienza decisiva
Primo Piano sull'Autore Festival Pianeta Donna, Perugia 27 novembre 5 dicembre
Foligno, Apnee notturne una patologia che colpisce un quarto della popolazione
'Ndrangheta, 7 arresti per l'agevolazione della latitanza di due sodali a Cirò Marina
Seminario Confindustria Umbria, “ZES Unica e competitività territoriale quali scenari per l’Umbria”
Otto furti aggravati in abitazione ai danni di persone anziane nel torinese
Arrestati a Torino due uomini per truffe agli anziani
'Ndrangheta, sette arresti per latitanza a Cirò Marina
Perugia, una rimonta che gasa l’ambienteTernana e Gubbio, un turno positivo
Il telegiornale dell'Umbria del 25 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 25 novembre 2025
Rassegna stampa del 26 novembre tra politica e scenari esteri
Rassegna stampa del 26 novembre tra politica e scenari esteri
Sir Susa Scai Perugia Oleh Plotnytskyi presenta il match con Monza
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*