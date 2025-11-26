Polizia rafforza i controlli a Città di Castello

Identificate oltre 80 persone e verificati 60 veicoli

Polizia – La Polizia di Stato ha intensificato nelle ultime settimane i servizi di prevenzione e vigilanza nei territori di Città di Castello e San Giustino, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare i reati predatori. L’operazione, disposta dal Questore di Perugia Dario Sallustio, ha visto impegnati gli agenti del Commissariato locale insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno presidiato aree industriali, vie di accesso, piazze e quartieri periferici.

Le pattuglie hanno operato anche nel centro storico, con controlli appiedati mirati a scoraggiare scippi, rapine e attività di spaccio. Numerosi i posti di blocco istituiti per monitorare il traffico in entrata e uscita dalle città, con verifiche approfondite su individui sospetti o già noti alle forze dell’ordine. Nel corso delle attività sono state identificate oltre 80 persone e sottoposti a controllo più di 60 veicoli.

L’attenzione si è estesa anche agli esercizi pubblici, dove sono stati effettuati accertamenti amministrativi per garantire il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S. e verificare l’eventuale presenza di soggetti con precedenti.

Il piano di sicurezza straordinario, che ha già dato risultati tangibili, proseguirà nei prossimi giorni anche in altri comuni del comprensorio, con l’intento di consolidare un presidio costante e visibile. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione, volta a tutelare i cittadini e a rendere più sicuri i luoghi di vita quotidiana.