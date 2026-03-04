Polizia blocca lite su un treno e denuncia giovane straniero

L’intervento degli agenti ferma un giovane a Umbertide

Umbertide, 4-03-2026- Momenti di estrema concitazione si sono verificati a bordo di un convoglio ferroviario lungo la tratta che collega Città di Castello al capoluogo. La Polizia di Stato è dovuta intervenire con urgenza presso lo scalo ferroviario di Umbertide per sedare un violento alterco scoppiato tra due passeggeri stranieri, come riporta il comunicato della Questura di Perugia. L’operazione si è conclusa con il deferimento di un cittadino nigeriano di 19 anni, appartenente alla classe 2007. Il giovane deve ora rispondere dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, a seguito delle risultanze emerse durante la perquisizione effettuata dagli uomini del Commissariato tifernate.

La rissa è divampata mentre il mezzo era ancora in pieno movimento, generando panico tra i pendolari presenti nel vagone. Casualmente, sul treno viaggiava un’appartenente alla Polizia di Stato che, nonostante non fosse impegnata in attività di servizio, ha prontamente palesato la propria qualifica. La donna ha tentato con determinazione di riportare la calma tra i due contendenti, mentre simultaneamente allertava la centrale operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Grazie alla sua prontezza, è stato possibile coordinare l’arrivo delle pattuglie in banchina esattamente in coincidenza con l’apertura delle porte del convoglio.

Non appena il treno ha arrestato la sua corsa nella stazione di Umbertide, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello hanno circondato i soggetti coinvolti. Uno dei due partecipanti alla lite è riuscito ad approfittare della confusione per darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe. Il diciannovenne, invece, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a una minuziosa ispezione personale. Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto una lametta affilata occultata abilmente all’interno della cover del suo smartphone, strumento pronto a essere utilizzato come arma impropria. L’ispezione è stata estesa anche allo zaino del fermato, portando alla luce ulteriori prove di attività illecite. All’interno del bagaglio è stato rinvenuto un elettroutensile professionale, completo di batteria, del quale il giovane non ha saputo giustificare il possesso. Le indagini immediate hanno permesso di appurare che l’oggetto era stato asportato proprio dal luogo di lavoro del ragazzo. Nonostante il titolare dell’azienda non avesse ancora avuto il tempo materiale di formalizzare la denuncia di furto, il macchinario è stato recuperato e la posizione del diciannovenne si è aggravata con l’accusa di ricettazione. Dopo essere stato condotto negli uffici del Commissariato per le procedure di fotosegnalamento e i rilievi di rito, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente. Al momento, gli inquirenti della Polizia di Stato stanno lavorando intensamente per dare un nome e un volto al secondo uomo coinvolto nello scontro fisico che è riuscito a dileguarsi. Verranno analizzati i filmati dei sistemi di videosorveglianza installati sia a bordo delle carrozze che nell’area dello scalo ferroviario per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e accertare eventuali ulteriori responsabilità penali.

L’episodio conferma la necessità di un monitoraggio costante delle linee ferroviarie locali per garantire la serenità dei viaggiatori. La Polizia ha ribadito l’importanza strategica della presenza di agenti anche fuori dal turno di servizio, la cui capacità di intervento può evitare conseguenze ben più tragiche in spazi ristretti come quelli di un treno in corsa. Il rafforzamento dei controlli nelle stazioni della provincia rimane una priorità assoluta per contrastare il trasporto di armi improprie e la commissione di reati predatori, assicurando al contempo un presidio di legalità visibile per tutta la comunità pendolare umbra.