Pd Umbertide “Solo macerie con questa Amministrazione”

L’Amministrazione Carizia vive alla giornata, le società partecipate sono in grave difficoltà e qualcuna senza prospettiva. Prosperius da quando Barberi è presidente è passata da un utile di quasi due milioni ad un passivo di un milione nei primi mesi del 2021.

dal Pd Umbertide

Multiservices ha ricevuto un contributo di 100mila euro dai comuni soci e non si capisce quali investimenti sono stati fatti e soprattutto quando terminerà il contratto di gestione reti (2024) quali sarà il suo futuro. Ad Umbertide non esiste un piano del commercio, non esiste una programmazione urbanistica seria e corretta. La sicurezza non è più una priorità: mai come ora vandalismo e delinquenza la fanno da padrone.

A ciò si aggiunge la cattiva manutenzione del patrimonio pubblico e la sciatteria che regna sovrana in ogni dove. Le poche opere pubbliche sono frutto di programmazione precedente e le tasse sono al massimo da due anni. I documenti sul bilancio consolidato redatti dall’ufficio ragioneria sono impeccabili, è l’Amministrazione Carizia ad avere più di una pecca!