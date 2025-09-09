Parcheggio Matteotti Assisi: nuove misure per studenti e auto

Comune recupera posti e facilita pendolari in vista scuole

In vista della riapertura imminente delle scuole, il Comune di Assisi ha predisposto misure straordinarie per facilitare il transito di studenti e lavoratori pendolari nel parcheggio Matteotti, reso inagibile da un incendio a maggio. Come riportato in un comunicato stampa, già a luglio era stato riattivato il piano in superficie con 108 posti auto, di cui 60 destinati agli abbonati residenti, mentre restano chiusi i due piani sotterranei in attesa di lavori.

D’intesa con Saba, la società che gestisce i parcheggi della città, e a seguito di un incontro tra sindaco Valter Stoppini, vicesindaco Veronica Cavallucci e dirigenti comunali, è stato confermato che chi accompagna bambini e ragazzi a scuola potrà accedere con l’auto al piano esterno, con uscita obbligatoria entro 30 minuti, anche in caso di parcheggio pieno.

Per ottimizzare il flusso dei veicoli legati alle scuole, viene sospesa la mattina fino alle 14 la possibilità per i residenti di usufruire delle due ore gratuite al Matteotti. Le agevolazioni per i parcheggi Saba negli altri siti cittadini restano invece invariate.

Misure dedicate riguardano anche gli studenti con mezzi propri, come le mini auto, che potranno parcheggiare gratuitamente vicino alla stazione ferroviaria, al teatro Lyrick o nella nuova area tra via Marconi e S.R. 147, presso l’istituto Serafico, usufruendo di un servizio autobus ogni 10 minuti dalle 7 alle 8.30 con ritorno. L’abbonamento annuale concordato con Busitalia è più economico rispetto alla sosta al Matteotti.

In alternativa, gli studenti potranno parcheggiare nell’ultimo tratto dei nuovi posti in via Eremo delle Carceri e nelle zone limitrofe. Grazie alla collaborazione con la Provincia di Perugia, sono stati recuperati circa 140 posti auto disponibili da subito per residenti e pendolari.

“Abbiamo cercato di dare risposte concrete a tutti, bilanciando esigenze di residenti, studenti e pendolari – sottolineano il sindaco Stoppini e il vicesindaco Cavallucci in un comunicato stampa –. L’auspicio è la massima collaborazione per un ritorno rapido alla piena funzionalità del parcheggio”, concludono gli amministratori comunali.