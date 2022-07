Search for: Search Button

Pallavolo San Giustino, si conclude il Roster con Gian Marco Cioffi

Con Gian Marco Cioffi si conclude la presentazione del Roster della Pallavolo San Giustino che quest’anno scenderà in campo per disputare il Campionato di Serie A3 Credem Banca. Il giovanissimo libero, già tra le fila biancazzurre lo scorso anno, si è distinto per impegno e perseveranza.

Un atleta pronto a mettersi in gioco insieme a tutti i suoi compagni per affrontare questo nuovo e ambizioso viaggio: “Appena mi è stato proposto di poter rinnovare con San Giustino non ci ho pensato due volte-dichiara Cioffi– perchè la società è rinomata per essere molto seria ed ho avuto modo di constatarlo l’anno passato. Ho conosciuto un ambiente molto caldo, dove si lavora veramente bene e quindi non ho esitato a mettere la firma sul contratto.

Quest’anno sarà molto difficile ma decisamente motivante a livello umano e stimolante, soprattutto perchè avrò modo di conoscere tanta gente e potermi confrontare con molti giocatori di alto livello. Noi faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo nonostante sappiamo che non sarà facile.

La scorsa stagione è stata bellissima, piena di emozioni; dispiace soltanto per come è finita ma questo fa parte dello sport. Noi andremo avanti e cercheremo di far divertire tutti i tifosi che verranno al palazzetto”.