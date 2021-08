Pallavolo biancorossa femminile, Aurora Puletti nel roster

Il Città di Castello – pallavolo biancorossa femminile conferma nel proprio roster l’atleta Aurora Puletti (2004) elemento interessante dalle ottime qualità nel ruolo di centrale; nella passata stagione nel campionato di serie C in cui ha debuttato, conquistandosi anche un posto da titolare, ha dimostrato di potersi esprimere al meglio in questo ruolo nonostante la giovane età; chiamata dal direttore sportivo Mandrelli a far parte ancora del team di serie C – 2021/2022 ottenendo quindi la conferma e la convocazione quale ottimo innesto che darà un valido contributo di tecnica e freschezza atletica.

Raggiante e felice della notizia ha esternato tutta la propria contentezza ed ha promesso ai tecnici ancora maggior impegno negli allenamenti in vista anche dei campionati under a cui verrà chiamata a partecipare.