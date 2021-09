Orchestra e solisti Itinerari didattici musicali palco del Festival delle Nazioni

Orchestra e solisti degli Itinerari didattici musicali sul palcoscenico del Festival delle Nazioni

Tornano sul palcoscenico i ragazzi del progetto Itinerari didattici musicali, fiore all’occhiello del Festival delle Nazioni. Il concerto ‘finale’ – coronamento del percorso formativo svolto durante l’anno scolastico – si svolgerà giovedì 9 settembre alle ore 18.30, nel Teatro degli Illuminati di Città di Castello, nell’ambito del cartellone degli eventi collaterali della manifestazione. L’Orchestra e i solisti della Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale Dante Alighieri – Giovanni Pascoli si esibiranno guidati da Luisa Mencherini nella doppia veste di direttore e flautista e affiancati dai solisti Claudio Becchetti al violino, Stefano Falleri alla chitarra e Mailis Põld al pianoforte. Il programma musicale di quest’anno, che coinvolgerà Orchestra e solisti, proporrà brani cameristici e brani orchestrali: saranno eseguite pagine di Edvard Grieg, Fryderyk Chopin, Clara Schumann, François Devienne, Paolo Rosini, Johannes Brahms, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Jean Sibelius, Johan Severin Svendsen e altri.

La valorizzazione dei giovani talenti, la formazione musicale e la promozione della musica classica nelle nuove generazioni sono obiettivi cui il Festival delle Nazioni dedica da sempre una particolare attenzione, e che ha espresso in questi anni non solo con il Concorso per gruppi giovanili di musica da camera Alberto Burri, ma anche rinnovando per il settimo anno questa importante iniziativa degli Itinerari didattici musicali, attività dedicata in modo specifico al sistema educativo territoriale.

Dal 2014, ogni anno i ragazzi lavorano a scuola con i docenti di musica su un programma dedicato agli autori del Paese ospite del Festival delle Nazioni. Al termine del percorso formativo, che riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli interpretativi, l’Orchestra giovanile ha la possibilità di suonare ‘da professionista’ davanti al pubblico e anche di collaborare con importanti direttori e musicisti, esibendosi nella Chiesa di San Domenico. Solo per citare le ultime quattro edizioni, l’Orchestra e il Coro giovanili si sono esibiti sul palcoscenico assieme a Catherine Spaak in duo con il flautista Massimo Mercelli (2016), assieme al cantante e attore Peppe Servillo (2017), con il violinista Pavel Šporcl (2018) e con le musiciste cinesi Fu Wanying e Fu Yidan (2019).

Ingresso a € 1,00 su prenotazione telefonando allo 075 8522823. Il progetto Itinerari didattici musicali è sostenuto dal Rotary Club Città di Castello. Per ulteriori informazioni, 075 8521142, www.festivalnazioni.com.