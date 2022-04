Only Wine 2022, presentato il salone di giovani produttori under 40 e delle piccole cantine

E’ stato presentato questa mattina presso il Loggiato del cinquecentesco Palazzo Vitelli a Sant’Egidio l’ONLY WINE, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine che mai come quest’anno hanno voglia di ritornare a farsi conoscere al pubblico di appassionati.

Sono intervenuti: l’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Roberto Morroni, il Sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’Assessore al Turismo cittadino Letizia Guerri, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello Fabio Nisi, il Direttore Toscana e Umbria Agenzia Dogane e Monopoli, Roberto Chiara; il consigliere del GAL Alta Umbria nonché Presidente della CIA Umbria, Matteo Bartolini, l’ideatore della manifestazione Andrea Castellani, il Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Sandro Camilli, la delegata AIS di Città di Castello Tiziana Croci, il Presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti e i dirigenti scolastici dei 3 Istituti coinvolti ( Giovanni Ottavio Bufalini – Istituto Superiore Cavallotti – Istituto Tecnico Salviani).

Mai come quest’anno il legame con il territorio si farà sentire durante la manifestazione grazie ad una rete di collaborazione molto forte tra pubblico e privato.

Il Comune di Città di Castello ha infatti siglato una convenzione con la Manifestazione che permetterà l’accesso a prezzo ridotto alla Pinacoteca Comunale e al Centro delle Tradizioni Popolari – Museo Malacologico Malakos.

Al fianco dell’Only Wine ci saranno anche realtà private come la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, che ha riservato una scontistica particolare per chi si presenterà in biglietteria con il ticket della manifestazione e il Museo Diocesano di Città di Castello, che permette l’accesso al Museo del Duomo e al Campanile cilindrico sempre con tariffe agevolate per chi è passato prima a far visita all’ONLYWINE.

Inoltre, all’interno delle attività aderenti al Consorzio Pro Centro vengono distribuiti biglietti limitati a prezzo ridotto (€15) con modalità diverse da negozio a negozio.

E poi, nel cuore cittadino arriverà un tocco francese con il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe che farà tappa per la prima volta a Città di Castello in piazza Matteotti, dal 29 aprile al 1 maggio. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi le “degustazioni dolci” potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da Re ed Imperatori: i macarons.

Rinnovata anche la partecipazione dell’ Agenzia delle Dogane e Monopoli che sarà presente in fiera con un corner informativo per le cantine che desiderino intraprendere la strada dell’export, considerata non di meno la peculiarità fiscale che il vino è un prodotto sottoposto ad accisa, ma anche per i visitatori che avranno modo di conoscere le molteplici attività cui la ADM è istituzionalmente e quotidianamente chiamata a svolgere.

Le cantine saranno come sempre le protagoniste indiscusse, con le loro etichette, le loro storie, le loro scommesse e le loro sperimentazioni in vigna e in cantina. E proprio su di loro sarà concentrata sempre di più l’attenzione.

Tra le grandi novità ci sarà un’area speciale dedicata al vino più celebrato al mondo: lo Champagne! I vigneron de champenois presenti in fiera partiranno dalla Regione della Champagne per raccontare al pubblico di ONLY WINE quel lembo di terra dove storia, passione e tradizione si fondono con il carattere dei produttori e con i vitigni Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay dove proprio in quelle zone esprimono al meglio la loro eleganza.

E ancora … sarà allestita un’area con produttori di vini da “merenda”, curata dal divulgatore enoico Francesco Saverio Russo. Da qualche anno si sta assistendo, sia in Italia che nel resto del mondo, alla volontà di alcuni produttori di portare in bottiglia dei vini di agile bevuta, che nel nostro Paese vengono chiamati comunemente “vini leggeri”, oppure “vini da merenda”. Questa tipologia di vini fanno dell’agilità, appunto, la carta vincente. Sono tutti da provare!

Non mancheranno, inoltre, come ogni anno le cantine del territorio dell’Alta Umbria, oltre alle esclusive degustazioni e masterclass curate dall’Associazione Italiana Sommelier, da Francesco Saverio Russo e dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo, che porterà quella ventata internazionale guidando il percorso esclusivamente in lingua inglese. Non mancherà nemmeno quest’anno il prezioso contributo di Chiara Giannotti, storica testimonial della manifestazione.

Anche la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per la prima volta sarà al nostro fianco con un seminario dal titolo: “Terroir futuro. Il vino italiano tra tradizione e rinnovamento generazionale” guidato dalla Vicepresidente Nazionale Diletta Nember.

La manifestazione si concluderà poi con una giornata dedicata esclusivamente ai media e agli operatori di settore, che avranno la possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di ONLYWINE grazie al prezioso supporto dell’AIS, delegazione di Città di Castello che presterà servizio nel corso di tutta la manifestazione.

Un fitto programma di appuntamenti che dimostra quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza che punta a creare connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi produttori ed esperti di vino.

Programma e costi su www.onlywinefestival.it