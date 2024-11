Nuovo investimento per la palestra Mavarelli-Pascoli

Nuovo investimento – Umbertide prosegue il suo impegno per la modernizzazione delle strutture pubbliche con un nuovo progetto di riqualificazione della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Mavarelli-Pascoli. L’intervento, del valore complessivo di 165.000 euro, è stato reso possibile grazie alla partecipazione del Comune a un bando regionale per l’efficienza energetica degli edifici pubblici. L’importo sarà coperto in parte dal contributo regionale, pari a 146.850 euro, mentre la rimanente somma di 18.150 euro sarà sostenuta dal bilancio comunale.

Le opere previste hanno l’obiettivo di rendere la palestra un ambiente più moderno e funzionale, con particolare attenzione alla sicurezza e al risparmio energetico. Tra gli interventi più significativi figurano la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW, per ridurre i consumi e incrementare l’uso di energia rinnovabile, e il rifacimento della copertura degli spogliatoi, che interesserà circa 200 metri quadrati e includerà l’installazione di un nuovo isolamento termico.

Inoltre, la progettazione prevede la costruzione di nuove tribune, pensate per migliorare l’accoglienza del pubblico durante gli eventi sportivi. Un altro elemento centrale dell’intervento è la creazione di una bussola in acciaio e vetro, dotata di porta antipanico, che contribuirà ad aumentare la sicurezza e migliorare ulteriormente l’efficienza energetica della struttura. Gli accessi separati per gli spogliatoi faciliteranno l’organizzazione di eventi sportivi, ottimizzando la gestione degli spazi. Il ripristino dei cordoli sommitali, danneggiati dalle intemperie, completerà i lavori.

Questi interventi si vanno a sommare ai 70.000 euro già stanziati dal Comune per lavori aggiuntivi, che comprendono la ristrutturazione di spogliatoi e servizi igienici, non solo per la palestra Mavarelli-Pascoli, ma anche per il Pala Staccini, altra struttura sportiva cittadina.

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini, hanno espresso soddisfazione per l’avanzamento del progetto, sottolineando l’importanza di questi lavori per la comunità. Carizia ha dichiarato: “Gli interventi non riguardano solo il miglioramento della struttura, ma rappresentano un investimento concreto per il futuro di Umbertide. Le nuove opere offriranno spazi più sicuri e funzionali per giovani e associazioni sportive. Questo progetto è solo uno degli step di un percorso che punta a rendere la nostra città sempre più dinamica e pronta ad affrontare le sfide future.”

Il Comune di Umbertide continua così a confermare il suo impegno verso l’edilizia scolastica e la valorizzazione delle strutture sportive. Gli investimenti in infrastrutture sono considerati essenziali per il benessere della comunità, con l’obiettivo di rendere le scuole e gli impianti sportivi luoghi sempre più moderni e attrezzati per le esigenze di cittadini, studenti e sportivi. Il Comune guarda avanti con la ferma volontà di continuare a attrarre risorse per progetti concreti, che rispondano alle necessità quotidiane dei suoi abitanti.