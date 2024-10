Nuovo Corso di Canto alla Scuola di Musica G. Puccini

Nuovo Corso di Canto – È attivo un nuovo corso di canto moderno presso la Scuola Comunale di Musica G. Puccini di Città di Castello, sotto la direzione del professore Niccolò Neri. Gli interessati possono iscriversi immediatamente attraverso il link dedicato. Il corso è concepito per un’ora di lezione pratica con il docente, affiancata da un’ora di teoria musicale, e mira a sviluppare e migliorare l’utilizzo della voce degli studenti.

Durante le lezioni, gli alunni saranno guidati attraverso un percorso che permetterà loro di ottenere risultati significativi nell’educazione della voce e dell’orecchio musicale. Grazie a un programma ben strutturato, gli studenti impareranno tecniche di impostazione vocale e di esecuzione, utili per esprimere al meglio il proprio talento.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, è possibile visitare la sede della Scuola di Musica Puccini, situata presso Palazzo Corsi in via XI Settembre n. 41. La scuola è aperta tutti i giorni, ad eccezione del mercoledì, dalle 15:30 alle 18:30. In alternativa, è possibile contattare la segreteria telefonicamente ai numeri 075 8529405, 075 8529606, 075 8529607 o 075 8529612. È anche possibile inviare un’email per ricevere informazioni all’indirizzo scuolamusica@comune.cittadicastello.pg.it o a cultura@comune.cittadicastello.pg.it.

La Scuola di Musica G. Puccini si impegna a offrire un ambiente stimolante e formativo, dove gli allievi possono esprimere la loro passione per la musica. Il nuovo corso rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano avvicinarsi al canto moderno, apprendere le tecniche vocali e migliorare le proprie capacità canore.

Le iscrizioni sono aperte e si consiglia di affrettarsi, poiché i posti disponibili potrebbero esaurirsi rapidamente. Non perdere l’occasione di esplorare il mondo della musica e di scoprire il tuo talento! Partecipa al corso di canto moderno e vivi un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Inoltre, il corso non si limita solo all’aspetto tecnico del canto; prevede anche momenti di confronto e condivisione tra gli studenti, favorendo così un ambiente di crescita e collaborazione. Gli alunni saranno incoraggiati a esibirsi in piccole performance, permettendo loro di mettersi alla prova e acquisire fiducia nelle proprie capacità.

La scuola si distingue per la qualità dell’insegnamento e per l’esperienza dei suoi docenti, pronti a seguire ciascun allievo in un percorso personalizzato. La formazione musicale rappresenta una chiave fondamentale per sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche abilità espressive e comunicative.

Perciò, se sei appassionato di canto e desideri migliorare le tue abilità vocali, non esitare a iscriverti al nuovo corso di canto moderno presso la Scuola Comunale di Musica G. Puccini di Città di Castello. Visita il sito per completare la tua registrazione e inizia la tua avventura musicale!