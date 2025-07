Nuovo bilancio, 180mila euro per piazza Cassero a Castello

Il consiglio comunale approva variazioni DUP 2025-2027

Il consiglio comunale di Città di Castello ha approvato la variazione di assestamento generale del bilancio 2025-2027 e le modifiche al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e 2026-2028, confermando la salvaguardia degli equilibri finanziari. I 15 voti favorevoli di PD, PSI e Lista Civica Luca Secondi Sindaco hanno superato i voti contrari espressi da Gruppo Misto-Azione, FI, Lega e Castello Civica, consentendo l’approvazione degli atti proposti dall’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli.

Mariangeli ha precisato che, nonostante un taglio di 235 mila euro dai contributi statali, non ci saranno aumenti tariffari per i cittadini, innalzando la soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef. Le risorse saranno indirizzate a investimenti per scuole, impianti sportivi, settore sociale, cultura e sicurezza urbana, sostenendo la realizzazione degli interventi PNRR.

L’assessore ha illustrato che per riequilibrare le maggiori spese e le minori entrate sarà applicato l’avanzo libero per 1.589.944,70 euro, riducendo a circa 730.000 euro le risorse residue a garanzia fino a fine 2025. Tra le voci di spesa figurano 22.000 euro per servizi sociali, 50.000 euro per i CVA di Titta, 90.000 euro per Badiali, 144.000 euro per edilizia cimiteriale, 71.900 euro per scuole, 115.000 euro per manutenzione viabilità e 50.000 euro per rimborsi Tari.

Sul fronte investimenti, previsti 55.000 euro per gli uffici comunali di San Giacomo, 10.000 euro per l’Iva lavori piscina comunale, 60.000 euro per la sistemazione area esterna scuola Riosecco e 180.000 euro per la nuova piazza del Cassero, che diventa un intervento di rilievo all’interno del restyling dell’area sotto le mura urbiche.

La consigliera Luciana Bassini ha espresso contrarietà, ritenendo che gli atti non aggiungano elementi innovativi alla programmazione, definendo “sorpresa” l’investimento per il Cassero, descritto come un progetto poco chiaro e inserito in fase di assestamento, mentre Andrea Lignani Marchesani ha chiesto un confronto in commissione Assetto del Territorio per chiarire le finalità dell’opera.

Il sindaco Luca Secondi ha chiarito che il progetto per la nuova piazza del Cassero si inserisce nella riqualificazione dell’area, collegandosi a interventi finanziati con la vecchia e la nuova Agenda Urbana, il raddoppio del parcheggio Collesi e l’ascensore, evidenziando che la piazza non sarà una semplice area verde ma uno spazio attrezzato per l’accoglienza turistica, dotato di giochi d’acqua e un impianto idraulico dedicato. Il sindaco ha ricordato che nella stessa zona erano già stati stanziati 45.000 euro per nuovi bagni pubblici automatizzati, che saranno installati a partire da fine settembre.

Secondi ha ribadito che l’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare il patrimonio urbano e garantire spazi funzionali, integrando la nuova piazza in un piano di rigenerazione urbana più ampio che prevede interventi sul fiume Tevere con un investimento da circa 3 milioni di euro, già programmato con la nuova Agenda Urbana.

L’assessore Mariangeli ha indicato che le risorse previste per la piazza del Cassero si aggiungono a quelle destinate alla manutenzione del verde, alla sicurezza e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici, per sostenere la vivibilità cittadina e la ripartenza economica, puntando su cultura, turismo e infrastrutture sostenibili. “L’obiettivo è proseguire in una gestione prudente ma dinamica delle risorse”, ha sottolineato Mariangeli, spiegando che la manovra permette di garantire la continuità dei servizi senza pesare sulle famiglie e di completare le opere strategiche già finanziate.

L’approvazione della variazione di bilancio si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per sostenere gli interventi PNRR e rispondere alle esigenze sociali, educative e infrastrutturali del territorio, in linea con le priorità fissate dal DUP per il triennio, con attenzione alla stabilità dei conti pubblici e all’attuazione dei progetti di sviluppo in corso.

L’assessore ha evidenziato che le risorse utilizzate derivano in parte dall’avanzo libero maturato nel rendiconto 2024, garantendo un utilizzo mirato e strategico per interventi che hanno ricadute concrete sulla cittadinanza, tra cui la manutenzione delle strade, i rimborsi Tari e gli acquisti per le scuole, oltre a sostenere progetti di rigenerazione urbana che coinvolgono aree significative come quella del Cassero.

Il sindaco ha confermato che l’obiettivo della nuova piazza sarà quello di offrire un punto di accoglienza funzionale per i visitatori, in un contesto che mira a coniugare decoro urbano e utilizzo sociale e culturale dello spazio, assicurando che i costi di gestione siano sostenibili e già previsti nel quadro economico dell’intervento.

Con l’approvazione della manovra di assestamento e le variazioni del DUP, l’amministrazione intende consolidare il percorso di sviluppo avviato, finalizzato a rafforzare i servizi, completare le opere pubbliche in corso e garantire una gestione delle risorse pubbliche che consenta alla città di affrontare le sfide future con una visione di crescita sostenibile, proseguendo nella valorizzazione del territorio e nell’ampliamento delle opportunità per la comunità.