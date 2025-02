Nuova versione di “Unico In Questo Universo” di Gipsy Fiorucci

Nuova versione – Dal 4 febbraio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio la nuova versione di “Unico In Questo Universo” della cantautrice Gipsy Fiorucci. Questo brano, già conosciuto per celebrare l’unicità di ogni individuo, è stato rinnovato nella sua “Epic Version”, realizzata insieme al produttore artistico Renato Droghetti presso gli studi San Luca Sound di Bologna.

L’originale “Unico In Questo Universo”, uscito lo scorso ottobre e seguito dal lancio del videoclip ufficiale il 22 novembre, ha ora un arrangiamento che include le vibrazioni e le frequenze del benessere emesse dal Monocorda Armonico. Questo strumento viene utilizzato dalla stessa Fiorucci nelle sue sessioni di suonoterapia vibrazionale, sia individuali che di gruppo.

Gipsy Fiorucci ha spiegato che questa nuova versione del brano unisce i messaggi del testo, rivolti soprattutto ai giovani, con i benefici delle onde sonoro-vibrazionali del Monocorda Armonico. L’artista, nota per promuovere il potere terapeutico della musica e del suono, ha voluto creare un connubio che favorisce l’equilibrio interiore e trasmette gioia, energia e benessere.

Oltre alla sua attività musicale, Fiorucci sta portando avanti con successo il progetto “Fiamma Dell’Unicità”, volto a promuovere l’inclusione e il valore dell’unicità nelle scuole e nei teatri. Il prossimo febbraio, l’artista sarà tra i protagonisti del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo, ideato dal direttore artistico Fabrizio Venturi e patrocinato dal Senato della Repubblica. La quarta edizione del festival si terrà dal 13 al 15 febbraio presso il teatro F.O.S. di Sanremo, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

Il festival, che mira a lodare Dio attraverso la musica cristiana, rappresenta una vetrina unica per gli artisti in gara. Venturi ha annunciato grandi novità per l’edizione speciale del festival, che si terrà a New York nei prossimi mesi. La manifestazione sarà trasmessa a livello nazionale e mondiale, offrendo al pubblico un evento che celebra la musica e tocca il cuore di molte persone.

Infine, Gipsy Fiorucci, con la canzone “Regina Del Suo Regno”, è pronta a regalare nuove emozioni autentiche ai suoi ascoltatori durante il festival.

Ascolta il brano: Unico In Questo Universo