Natale in Città sabato in centro storico con babbi natale Vespa Club

“Natale in Città”, sabato appuntamento in centro storico con i babbi Natale del Vespa Club

“Dopo lo stop imposto l’anno scorso dall’emergenza Covid-19, sabato 18 dicembre i babbi Natale in Vespa torneranno a portare allegria nel centro storico di Città di Castello”. Lo annuncia l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, anticipando l’iniziativa di cui il Vespa Club Città di Castello sarà di nuovo protagonista nell’ambito del cartellone di eventi “Natale in città”, promosso dall’amministrazione comunale insieme al Consorzio Pro Centro e al mondo della scuola e dell’associazionismo cittadino.

Fonte: Comune di Città di Castello

Adulti e bambini potranno ammirare a partire dalle ore 15.00 i babbi Natale e gli elfi che attraverseranno le vie cittadine in sella alla Vespa per raggiungere alle ore 17.30 piazza Matteotti, dove per i piccoli ci saranno caramelle, sorrisi e divertimento e gli allievi di tutte le classi della scuola primaria di Userna intoneranno canti natalizi per augurare buon Natale.

“Nel cartellone di iniziative che ci accompagnerà fino al termine delle festività natalizie abbiamo voluto fortemente tornare a programmare appuntamenti entrati a far parte della tradizione delle festività a Città di Castello, che purtroppo erano stati sospesi l’anno scorso per l’emergenza Coronavirus”, sottolinea Guerri, che ringrazia “il Vespa Club tifernate per la collaborazione che ha permesso di riproporre uno degli eventi più amati dai tifernati e il mondo della scuola, che risponde sempre presente con l’entusiasmo e l’allegria dei bambini e dei loro insegnanti”.

“Facendo appello al doveroso senso di responsabilità richiesto dalle disposizioni per il contenimento del Covid-19 – continua l’assessore – invitiamo tutti a partecipare all’iniziativa di sabato, pensata in particolare per i bambini, ai quali ai quali il Natale appartiene di diritto e che meritano di godere della magia di questi momenti di serenità e festa anche in una situazione complessa come quella causata dalla pandemia”.