Natale in città, nel fine settimana in programma gli eventi tradizionali delle festività

“A Natale tornano gli appuntamenti della tradizione di Città di Castello sospesi l’anno scorso, dalla discesa dei babbi Natale in canoa ai concerti, per trascorrere le festività nel segno dell’identità tifernate e della condivisione responsabile dei momenti di ritrovo ai quali è importante cercare di non rinunciare”.

Fonte: Comune di Città di Castello

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta così con l’assessore alla Cultura Michela Botteghi il programma del fine settimana del 25 dicembre di “Natale in città”, aggiungendo la doverosa precisazione che “l’amministrazione comunale recepirà immediatamente le eventuali nuove disposizioni che dovessero essere definite per gli eventi pubblici dalla cabina di regia che il Governo convocherà domani sull’emergenza da Covid-19”. Il cartellone degli appuntamenti sarà aperto domani, giovedì 23 dicembre, dalle esibizioni di danza, ginnastica artistica e dal punto sport per bambini e adulti organizzati dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in piazza Matteotti dalla Clinique palestra fitness e sport.

Venerdì 24 dicembre sarà la volta del Concerto degli Auguri della Filarmonica Giacomo Puccini alle ore 16.30 in Piazza Matteotti, con partenza della banda comunale da piazza delle Tabacchine. Nel giorno di Natale, sabato 25 dicembre, l’attenzione sarà calamitata dalla discesa in canoa dei babbi Natale, promossa a partire dalle ore 16.00 dal Canoa Club Città di Castello nell’area del ponte sul Tevere attigua alla sede. In coda al fine settimana, per Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, andrà in scena alle ore 17.00 il concerto di Natale dedicato a Raffaello Sanzio dalla Corale Marietta Alboni, in programma nella Chiesa della Madonna delle Grazie.