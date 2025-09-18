“MUTA-MENTI”: Arte e sostenibilità per immaginare il futuro

Mostra a Umbertide riflette su ambiente, arte e società futura

Umbertide– Dal 20 settembre al 19 ottobre 2025 la Rocca di Umbertide ospiterà la rassegna d’arte contemporanea “MUTA-MENTI: sguardi sul futuro, ma quale futuro?”, curata da Pippo Cosenza con la presentazione critica di Andrea Baffoni e la collaborazione dell’assessore alla cultura del Comune di Umbertide, Annalisa Mierla, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide. L’inaugurazione è prevista per sabato 20 settembre alle ore 16:30.





Questa mostra nasce dall’urgenza di porre un riflettore sul complesso rapporto tra uomo, arte e ambiente, un tema oggi più che mai cruciale e urgente. Attraverso un percorso che unisce arte, filosofia, scienza e tecnologia, “MUTA-MENTI” vuole stimolare una riflessione profonda sulla sostenibilità, il riuso, la responsabilità sociale e le sfide di un mondo in trasformazione.

L’esposizione riunisce le opere di 27 artisti contemporanei che interpretano, ciascuno a modo proprio, la tematica del cambiamento ambientale e culturale. Dal naturalismo all’astrazione, le opere si muovono tra realtà e immaginazione, invitando lo spettatore a confrontarsi con le contraddizioni della nostra epoca: il progresso come motore di sviluppo, ma anche come fonte di squilibri ecologici e sociali.

Tra gli artisti presenti spiccano nomi come Altomare Pippo, Federica Ricca, Betti Roberta, Biscontini Devid, Bovi Stefano e altri, tutti accomunati dalla volontà di esplorare la relazione tra la natura e la creatività umana. Le loro opere, esposte negli spazi del Centro per l’Arte Contemporanea della Rocca, si trasformano in metafore visive che raccontano la fragilità del nostro pianeta e la necessità di immaginare nuovi modelli di convivenza e sviluppo.

Un elemento particolarmente significativo è il contributo di Francesca Ragni, counselor professionista sensibile ai temi dell’ecologia profonda. Ragni ha realizzato un filmato simbolico che utilizza le opere degli artisti come immagini evocative, accompagnate da un commento riflessivo intitolato “Dalla palingenesi a una nuova creazione”. Il lavoro pone l’accento sull’importanza dell’artista come mediatore di speranza e trasformazione, capace di convertire le ombre della crisi in luce e fiducia. A completare l’esperienza, la colonna sonora di Stefano Ragni, un’improvvisazione musicale apocalittica che amplifica la forza evocativa della mostra.

La rassegna non si limita a una semplice esposizione estetica: rappresenta un viaggio introspettivo e collettivo nel cuore della crisi ambientale e culturale che attraversiamo. L’arte diventa strumento per evocare futuri possibili, utopie realizzabili attraverso la fantasia e l’immaginazione, prima ancora che la tecnologia. Si parla di un rinascimento dell’immaginazione, una necessità urgente in un’epoca in cui sembrano affievolirsi le capacità di sognare e progettare alternative sostenibili.

La crisi ambientale, intrecciata con dinamiche politiche ed economiche, influisce profondamente sulle vite quotidiane, generando ansia e senso di isolamento. Ma “MUTA-MENTI” vuole essere un invito a non soccombere a questa visione fatalista, proponendo una via che unisca consapevolezza e speranza, creatività e responsabilità. Attraverso la sensibilità degli artisti, lo spettatore è chiamato a immaginare una società in cui il rapporto con la natura sia basato sul rispetto e sulla cura reciproca.

Come sottolinea Annalisa Mierla, vicesindaco e assessore alla cultura, “la cultura ha il potere di stimolare il pensiero critico, generare responsabilità e aprire alla speranza. ‘MUTA-MENTI’ è un momento in cui la città di Umbertide conferma il suo ruolo di centro vitale per l’arte contemporanea e per il dialogo su temi essenziali come la sostenibilità”.

Il titolo stesso, “MUTA-MENTI”, suggerisce il concetto di cambiamento – mutare il pensiero significa cambiare la mente, adottare una nuova coscienza critica e accettare la nostra vulnerabilità. È proprio in questo ambito che l’arte trova il suo ruolo più alto: non risolvere i problemi, ma rappresentarli, immaginarli, evocare soluzioni e possibilità attraverso un linguaggio emotivo e simbolico. La mostra esplora differenti linguaggi artistici: dal naturalismo, che celebra la bellezza e la complessità della natura, all’astrazione, che interpreta i principi scientifici e filosofici alla base delle trasformazioni globali. È un invito a guardare con occhi nuovi le sfide ecologiche e sociali, a comprendere il valore della sostenibilità come elemento chiave per un futuro migliore.

“MUTA-MENTI” si configura dunque come un percorso in cui arte, scienza e filosofia si intrecciano per costruire un discorso aperto sul presente e sul domani. Gli artisti partecipanti sono consapevoli del peso della loro testimonianza: consegnano alle nuove generazioni il testimone della storia, con la speranza che esse sappiano fare scelte più responsabili e attente.

Il messaggio più profondo della rassegna è che l’immaginazione è la chiave per creare alternative all’attuale modello di sviluppo, troppo spesso orientato a un’economia predatoria e insostenibile. L’arte, con la sua capacità di plasmare miti e narrazioni, diventa strumento di trasformazione culturale e sociale.

Infine, “MUTA-MENTI” è una sfida a riscoprire il potere della bellezza e del significato nella vita quotidiana, a costruire nuove forme di convivenza che rispettino il pianeta e valorizzino le risorse creative di ognuno. È un invito a tutti – artisti, cittadini, istituzioni – a immaginare e costruire insieme un futuro possibile, dove il legame tra uomo e natura sia fondamento di una società più giusta e sostenibile.