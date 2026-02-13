Musica: alla Filarmonica Puccini arriva il maestro Angelo Benedetti

A Città di Castello avvicendamento nella continuità dopo la direzione di Nolito Bambini

Cambio alla guida della Filarmonica Puccini di Città di Castello, una delle istituzioni musicali più antiche d’Italia. Il maestro Angelo Benedetti, docente del Conservatorio “Morlacchi”, assume la direzione subentrando al maestro Nolito Bambini, che negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di vice direttore e figura di riferimento per la banda tifernate.

Un passaggio nel segno della continuità

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla cultura Michela Botteghi hanno accolto in Comune il presidente della Filarmonica, Sandro Radicati, e il nuovo direttore, sottolineando come l’avvicendamento rappresenti “un naturale sviluppo di un percorso maturato negli anni”.

Benedetti, già vice direttore, è stato scelto per competenza, dedizione e profonda conoscenza dell’istituzione. La sua nomina punta a consolidare il lavoro svolto da Bambini e a rafforzare i progetti formativi, con particolare attenzione ai giovani talenti, al dialogo tra generazioni e all’inclusione.

Una storia lunga oltre due secoli

La Filarmonica Puccini, fondata più di duecento anni fa, è tra le bande più antiche della Regione e d’Italia. Ha accompagnato con la sua musica i momenti più significativi della vita pubblica tifernate e ha dato origine alla scuola comunale di musica “G. Puccini”, nata per formare nuovi organici e oggi punto di riferimento per la formazione musicale del territorio.

Il profilo del nuovo direttore

Angelo Benedetti porta con sé un curriculum di alto livello. Diplomato in clarinetto e in musica elettronica al Conservatorio di Perugia, ha conseguito il diploma accademico di II livello in discipline musicali a indirizzo tecnologico‑compositivo.

Ha collaborato come assistente del maestro Luigi Ceccarelli in festival nazionali e internazionali – Ravenna Festival, Biennale Teatro Musica e Danza di Venezia, Festival di Sant’Arcangelo – e dal 2003 compone musica elettronica per radiodrammi, teatro, danza, installazioni e live electronics.

Le sue opere sono state eseguite in contesti prestigiosi come EMUfest, Festival des Musiques et Créations Électroniques di Bourges, New York University, Museo del Cinema di Torino, Festival dei Due Mondi e Festival delle Nazioni.

È attivo come sound designer, regista del suono, docente di tecniche audio e titolare della cattedra di Composizione Musicale Elettroacustica.

Gli auguri dell’amministrazione

“Al nuovo direttore vanno i migliori auguri di buon lavoro – hanno dichiarato sindaco e assessore – nella convinzione che il suo contributo saprà arricchire ulteriormente il patrimonio culturale di Città di Castello e rafforzare il valore della musica come linguaggio universale di crescita e coesione sociale”.

La Filarmonica Puccini apre così un nuovo capitolo della sua lunga storia, nel segno della tradizione e dell’innovazione.