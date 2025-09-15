Mostra Nazionale del Cavallo celebra tradizioni e abilità equestri

San Pio e Madonna del Latte vincono la giostra all’anello

La 55esima edizione della Mostra Nazionale del Cavallo, fonte del presente comunicato, si è conclusa con un tripudio di emozioni, abilità equestri e passione degli allevatori. Per due giorni, il parco comunale Alexander Langer di Città di Castello si è trasformato in un vivace scenario a cielo aperto, dove si sono intrecciate tradizione, sport e inclusione sociale, offrendo al pubblico una panoramica completa del settore equestre che continua a crescere in Umbria e nell’Alta Valle del Tevere.

Momento clou della manifestazione è stata la giostra all’anello, organizzata dall’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo in collaborazione con Fitetrec-Ante Umbria, i rioni e le pro loco locali. La sfida, che richiama i tornei cavallereschi storici legati alle antiche Feste Floridiane, ha visto confrontarsi cavalieri e amazzoni rappresentanti i quartieri di Madonna del Latte, Mattonata, Prato, San Giacomo, San Pio X e della frazione di Piosina. La competizione ha catturato l’attenzione dei visitatori, con spettatori rapiti dalla combinazione di tecnica, velocità e precisione, creando una stracittadina carica di attese e già con rioni interessati a partecipare alla prossima edizione.

Il verdetto finale ha registrato un ex aequo tra i rioni di San Pio e Madonna del Latte, che hanno conquistato il gonfalone della giostra, custodito congiuntamente fino alla prossima edizione. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il consigliere delegato del Comune di Città di Castello, Roberto Brunelli, a testimonianza dell’impegno istituzionale a sostegno di iniziative che valorizzano tradizioni e comunità locali.

La rievocazione storica è stata preceduta dalla sfilata del corteo della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, che ha ricreato i rituali rinascimentali e ha guidato il pubblico verso il campo di gara, immergendolo in un’atmosfera autentica di epoche passate.

Tra i momenti più intensi della rassegna, fonte: Mostra Nazionale del Cavallo, spicca l’esibizione di Chiara Cutugno, artista eugubina e docente di zootecnia, nota per il lavoro in libertà con i cavalli da terra. La Cutugno, con spettacoli riconosciuti a livello nazionale, ha presentato numeri di alta scuola senza briglie, trasmettendo messaggi sociali profondi: inclusione, rispetto per la natura e gli animali, parità di genere e lotta contro bullismo e violenza. La sua presenza decennale alla manifestazione è stata premiata dal Presidente Marcello Euro Cavargini, valorizzando il legame tra arte e valori civici.

Cutugno ha sottolineato come le sue performance non siano mero intrattenimento, ma veicolo di riflessione e consapevolezza, invitando il pubblico a riconoscere l’importanza della solidarietà e del benessere interiore, essenziali per affrontare le sfide quotidiane con equilibrio e coraggio.

La 55esima Mostra Nazionale del Cavallo ha dunque offerto uno spettacolo completo, dove tradizione, sport e messaggi culturali si fondono, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per il mondo equestre umbro e nazionale. L’evento ha saputo coniugare abilità tecniche, rispetto per gli animali e coinvolgimento della comunità, lasciando un’impronta significativa sul territorio e nelle emozioni dei partecipanti.