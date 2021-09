Chiama o scrivi in redazione

Mostra Nazionale del Cavallo, 4 e 5 settembre a Città di Castello

“Invitiamo tutti gli appassionati a venire a vedere i cavalli che per due giorni attraverseranno Città di Castello, in particolare nella giornata di domenica, quando passeremo in sella attraverso alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del centro storico”.

E’ l’appello del presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini alla viglia della passeggiata organizzata per sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 come evento promozionale in vista dell’auspicabile ripresa nel 2022 della manifestazione, fermata anche quest’anno dalla pandemia.

Amazzoni e cavalieri ammireranno per due giorni dalla sella le bellezze naturalistiche e artistiche di Città di Castello, percorrendo l’asta del Tevere e la campagna tifernate nel pomeriggio di sabato, passando vicino ai simboli dell’arte di Alberto Burri e attraversando il centro storico nella mattinata di domenica.

Nel rispetto delle norme finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, sabato i partecipanti si daranno appuntamento al parco comunale Alexander Langer, da dove alle 14.30 imboccheranno il percorso ciclopedonale del fiume Tevere fino al parco naturale dei Laghi Spada, saliranno verso le colline circostanti nella zona di San Martin d’Upò e Baucca, in parte lungo la strada provinciale 106, fino a raggiungere l’agriturismo San Giovanni.

Nella giornata di domenica 5 settembre la comitiva arriverà nel capoluogo di Città di Castello attorno alle 11.00: costeggiando gli ex seccatoi del tabacco, sede espositiva delle opere di Alberto Burri, girerà attorno alle mura urbiche attraverso viale Vittorio Emanuele Orlando, viale Vittorio Veneto e viale Armando Diaz, entrando nel centro storico da via XI Settembre e raggiungendo piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele, fino a uscire da porta Santa Maria Maggiore in direzione del Ristorante il Boschetto.