Mostra Mercato di San Valentino: quarta edizione a Umbertide

Mostra Mercato – Umbertide ospiterà la quarta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, evento organizzato dall’associazione L’Arte e la Terra con il patrocinio del Comune di Umbertide. La manifestazione si terrà in viale Unità d’Italia domenica 9 febbraio, portando in città una selezione di espositori scelti per la qualità e l’originalità dei loro prodotti.

Saranno circa 40 gli operatori presenti, offrendo una vasta gamma di prodotti che spazieranno dall’artigianato locale alla gastronomia tipica, dall’abbigliamento alla pelletteria, fino ai dolciumi artigianali, biancheria per la casa e articoli per la persona. L’evento rappresenta un’opportunità per i visitatori di curiosare tra i banchi alla ricerca di oggetti unici e introvabili nei circuiti commerciali tradizionali, approfittando di offerte vantaggiose.

La Mostra Mercato si svolgerà nelle vicinanze del centro storico, permettendo così ai visitatori non solo di fare shopping, ma anche di esplorare le bellezze della città in un’atmosfera vivace e accogliente.

Il vicesindaco con delega al Turismo e al Commercio, Annalisa Mierla, ha espresso soddisfazione per la conferma dell’iniziativa. “Le prime tre edizioni della Mostra Mercato di San Valentino hanno riscosso un ottimo successo, e per questo abbiamo lavorato affinché anche quest’anno l’evento potesse tornare ad animare viale Unità d’Italia. Una scelta che ha trovato il pieno appoggio dei commercianti della zona, entusiasti di accogliere nuovamente la manifestazione. Tutto ciò è stato possibile grazie alla proficua collaborazione con l’associazione L’Arte e la Terra e il suo presidente Mario Lillocci, con cui si è instaurato un rapporto di sinergia e cooperazione. Siamo certi che sarà una giornata piacevole per i cittadini e per tutti coloro che vorranno visitare la nostra città, all’insegna del commercio e della convivialità”.

L’invito è rivolto a tutti: domenica 9 febbraio, viale Unità d’Italia sarà il cuore pulsante di Umbertide per una giornata di acquisti, socialità e tradizione. L’inaugurazione è prevista per le ore 10.00 in fondo viale Unità d’Italia, nei pressi di Piazza Gramsci e della stazione ferroviaria.