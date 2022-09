Search for: Search Button

Montone: Todo es amor il concerto della Tango Spleen Orquesta

Todo es amor il concerto della Tango Spleen Orquesta di Mariano Speranza al 55° Festival delle Nazioni Montone, Chiesa di San Francesco venerdì 2 settembre 2022 ore 21.00. Todo es amor è il titolo del concerto della Tango Spleen Orquesta, che al Festival delle Nazioni proporrà un omaggio al tango e al suo più illustre rappresentante, Astor Piazzolla.

Sarà un concerto – in programma venerdì 2 settembre 2022 alle ore 21.00 nella Chiesa di San Francesco di Montone – che porterà lontano dai confini geografici della Spagna, in quelle terre che furono colonizzate dagli iberici, e che spalancherà una porta sulla maniera di essere e sentire il tango al giorno d’oggi. Guidato da Mariano Speranza, l’ensemble composto da Francesco Bruno al bandoneon, Davide Simonelli al violino, Elena Luppi alla viola, Vanessa Matamoros al contrabbasso e Anna Palumbo alle percussioni, rileggerà il repertorio con uno stile proprio capace di raccogliere la tradizione e dare slancio all’avanguardia del tango: verranno eseguite musiche originali composte dal gruppo, pagine di Astor Piazzolla, classici del tango di Mariano Mores, Sebastian Piana, Osvaldo Pugliese e brani del repertorio folklorico sudamericano.

Mariano Speranza cantante e compositore argentino

Fondata nel 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza, la Tango Spleen Orquesta è un punto di riferimento nel mondo del tango sia per l’interpretazione e l’arrangiamento dei classici che per le proprie composizioni. Affascina e invita a scoprire come il tango non sia solo un’eredità del passato ma una realtà più che mai viva e in evoluzione. Centinaia di concerti, festival e spettacoli hanno affermato l’ensemble in oltre venti Paesi dall’Italia all’Argentina, dall’Europa al Kuwait, dalla Russia agli Stati Uniti.

Unica formazione europea convocata al Festival Nacional del Tango de La Falda (Argentina)

Dal debutto con la vittoria al concorso Suoni senza confini, la compagine ha sorpreso in numerose rassegne concertistiche (La Società dei Concerti di Milano, Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, Valtidone Festival, Acquedotte Cremona, Suoni entro le Mura Treviso, La casa del Jazz Roma, De Doelen Theater Rotterdam, Rasa Theater Utrecht, Holstebro Festival) ed emozionato migliaia di ballerini di tutto il mondo che danzano sulle sue note (festival internazionali di Tarbes, Toulouse, Torino, Edimburgo, Bielefeld, Blackpool, Bordeaux, Odessa, Trieste, Innsbruck…).

Il tenore di fama mondiale Marcelo Álvarez ha scelto la Tango Spleen

Negli anni ha abbracciato rinomate e preziose collaborazioni nell’ambito internazionale della musica. Il tenore di fama mondiale Marcelo Álvarez ha scelto la Tango Spleen per il suo recital dedicato al tango, che si è tenuto alla Novaya Opera di Mosca nel 2014 e al The Broad Stage Theatre di Santa Monica nel 2017. Grazie alla collaborazione con Bernardo Lanzetti, l’orchestra ha sperimentato anche la fusione tra tango e rock progressivo; inoltre ha avuto il piacere di affiancare la cantautrice uruguaiana disco di platino Malena Muyala (Tour Germania 2015), il cantautore italiano Franz Campi (album 2021) e la cantante Elisa Ridolfi in Tango-Fado (Sambuca di Sicilia 2018).

Dal 2015 a oggi l’ensemble è regolarmente in tournée nei più rinomati palcoscenici e ha collaborato con i nomi più importanti della danza del tango. A Romeo y Julieta Tango e Piazzolla Tango e alle oltre cinquanta repliche di Tango de mi Buenos Aires si sono alternati anche Tango Desire (Kuwait 2018), Tango Macho, Tango una cuestión de amor e Esto es tango, Tango (Corea del Sud 2011).

Tango Spleen è stato inoltre invitato per diverse stagioni consecutive nei principali teatri di Odessa e di Kiev e ha avuto il privilegio di portare, per la prima volta, uno show di tango al pubblico di Chisinau (Moldavia). Nel 2021, il brano originale Fotos viejas tratto dall’album Contatto è stato soundtrack del film Histoire d’amour sans titre prodotto da Sugarkane per Gucci. I biglietti per il concerto (biglietto unico € 10,00) sono in vendita nella biglietteria di Città di Castello in via Marconi 8a, aperta dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. La biglietteria sul luogo del concerto aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento.

Per ulteriori informazioni, ticket@festivalnazioni.com, 075 8522823 / 349 8092046, www.festivalnazioni.com Maria Rosaria Corchia – Ufficio stampa ed edizioni 347 3366996 ufficiostampa@festivalnazioni.com