Montone: Teatro San Fedele, parte la nuova stagione 2024

Montone – La nuova stagione del Teatro San Fedele di Montone si apre il 27 ottobre 2024 con una serie di eventi che promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico. Il debutto è previsto per le 17:30, dando il via a una rassegna che segna il quindicesimo anno di attività del gruppo di Residenze Instabili, supportato dall’amministrazione comunale.

Il primo spettacolo in programma è “The Barnard Loop” della compagnia Dispensa Barzotti. Questo spettacolo si presenta come un viaggio surreale, in cui la magia diventa strumento per esplorare i sogni e l’immaginazione. Attraverso l’uso di oggetti quotidiani che prendono vita, il protagonista affronta una serie di eventi improbabili e fantasiosi:

Una moca che versa caffè all’infinito.

Un vaso di fiori che si anima e offre conforto.

Un letto che diventa teatro di apparizioni inattese.

Queste situazioni surreali costringono il protagonista a confrontarsi con la sua interiorità, cercando un equilibrio tra sonno e veglia in un contesto di pensieri confusi e incoerenti.

Il secondo appuntamento della stagione avrà luogo il 24 novembre alle 17:30, con “Un vecchio di nome Chisciotte”, presentato dal Centro Teatrale Umbro. Questo spettacolo offre un tributo al potere della fantasia, ma al contempo invita a riflettere sulla follia insita nella società moderna, che spesso risulta più irrazionale del celebre Don Chisciotte.

Il 14 dicembre, alle 21:00, il Teatro San Fedele ospiterà la Pieve Jazz Big Band con “Freddy vuol fare jazz”. Questa performance si propone di avvicinare il pubblico a un genere musicale talvolta considerato elitario, rendendolo accessibile a tutti.

La stagione si concluderà l’8 febbraio con “Come un granello di sabbia” della compagnia Mana Chuma Teatro, in scena alle 21:00. Questo dramma racconta la vicenda di un giovane muratore, ingiustamente incarcerato per l’omicidio di due carabinieri, costretto a subire ventidue anni di detenzione da innocente e un lungo calvario con la giustizia.

Fabio Galeotti, presidente di Residenze Instabili, ha dichiarato: “Siamo pronti per una nuova ed entusiasmante stagione del San Fedele. Abbiamo scelto quattro creazioni preziose, capaci di lasciare il segno e catturare l’attenzione di tutti gli amanti delle cose belle. Ringraziamo chi ogni anno ci sostiene, investendo nella cultura, una vera ricchezza per il nostro territorio”.

Calendario degli eventi:

Data Evento Luogo Orario

27 ottobre The Barnard Loop Teatro San Fedele 17:30

24 novembre Un vecchio di nome Chisciotte Teatro San Fedele 17:30

14 dicembre Freddy vuol fare jazz Teatro San Fedele 21:00

8 febbraio Come un granello di sabbia Teatro San Fedele 21:00

La nuova stagione del Teatro San Fedele rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di arte e cultura, con spettacoli pensati per coinvolgere il pubblico e stimolare riflessioni profonde su temi attuali e universali.