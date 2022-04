Chiama o scrivi in redazione

Montone, percorso multimediale della chiesa di San Francesco

Il Complesso Museale di San Francesco a Montone, straordinario scrigno di opere d’arte, è da alcuni mesi, arricchito da un percorso multimediale che rappresenta uno strumento di visita alternativo che arricchisce e valorizza la storia della chiesa e la sua decorazione interna.

Museo Montone

Il percorso è in lingua italiana e inglese e percorre le mappe artistiche più significative all’interno della Chiesa. Raccontando la storia del borgo medievale, delle sue committenze, dei suoi personaggi e delle tante vicissitudini in cui Montone è stata protagonista, si ripropongono alcuni aspetti di notevole importanza storico-artistica.

Di particolare interesse, tra le otto tracce di cui è composta la visita multimediale, c’è il ricollocamento virtuale della Madonna della Misericordia di Bartolomeo Caporali nella sua posizione originale che, tramite una suggestiva illuminazione, risulta essere una delle tracce più suggestive e apprezzate dai visitatori.

Il progetto, ideato e curato da Sistema Museo, è stato realizzato con il contributo della Regione Umbria in collaborazione con il Comune di Montone. Gli interventi multimediali sono stati progettati da Sound Studio Service, il progetto illuminotecnico è stato a cura di Maurizio Gianandrea.

La visita multimediale della durata di 45 minuti circa, è compresa nel biglietto d’ingresso del museo ad orari prestabiliti e durerà nel periodo estivo dal mese di Aprile a Settembre 2022:

venerdì – sabato – domenica – festivi alle ore 11.00/12.00/16.30/17.30

Per informazioni e prenotazioni:

Museo di San Francesco

Orari e giorni di apertura:

venerdì – sabato – domenica e festivi

10.30 – 13 / 16 – 18.30

Tel. (+39) 075.9306535

montone@sistemamuseo.it

www.sistemamuseo.it – www.comunedimontone.it

Il complesso museale di San Francesco a Montone

Il complesso museale di san Francesco ha sede nella chiesa e nel convento di San Francesco. Da un monumentale chiostro si accede all’interno della chiesa, dove sono conservate tracce di affreschi risalenti al XIV-XVI secolo. La Pinacoteca ospita, tra le opere più prestigiose, il gruppo ligneo del XIII secolo rappresentante la Deposizione e il gonfalone di Bartolomeo Caporali raffigurante la Madonna della Misericordia.

La chiesa di San Francesco

Fondata intorno al 1300, la sua tipologia è quella tipica delle architetture degli Ordini mendicanti: forme semplici e lineari, unica navata con abside poligonale, copertura a capriate. Intorno al 1500 fu addossato, alla parete nord dell’edificio, la parte ampliata del convento. La chiesa rappresenta il nucleo centrale del museo, conservando al suo interno numerosi affreschi prevalentemente a carattere votivo. I brani sopravvissuti degli affreschi più antichi, databili alla seconda metà del Trecento, fanno pensare che subito dopo l’edificazione della chiesa si pose mano ad un ampio intervento decorativo. Gli esiti più alti della decorazione della chiesa spettano però al secolo successivo, quando l’edificio divenne la chiesa di famiglia dei Fortebracci che generosamente contribuirono al suo abbellimento, fornendola di altari, suppellettili e dipinti.

Nella chiesa sono presenti anche pregevoli opere lignee, quali il bancone dei magistrati con motivi ad intarsio ispirati alle “grottesche”, il coro ligneo e il pulpito.