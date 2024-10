Montone ospita la 40ª Festa del Bosco dal 31 ottobre al 3 novembre

Montone – Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, il borgo di Montone accoglierà la quarantesima edizione della Festa del Bosco, un appuntamento autunnale di rilievo in Umbria che mette in luce le piccole produzioni locali e i frutti del bosco. La manifestazione sarà ufficialmente presentata venerdì 25 ottobre alle ore 11:30, presso la sala Falcone Borsellino della Provincia di Perugia. All’evento parteciperanno il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, il vicesindaco David Gonfia e l’assessore al Turismo Sara Volpi.

La Festa del Bosco, arrivata alla sua quarantesima edizione, è una delle manifestazioni più attese della stagione invernale umbra. Durante i quattro giorni della festa, i visitatori potranno esplorare la ricca mostra mercato dedicata ai prodotti del bosco e del sottobosco, dove saranno disponibili per l’acquisto funghi, castagne, tartufi, e altre specialità tipiche della regione. Oltre alla parte commerciale, l’evento prevede numerose attività pensate per coinvolgere i partecipanti di tutte le età e promuovere il territorio.

La tradizione della Festa non si limita all’aspetto enogastronomico. Ogni giorno ci saranno eventi collaterali come spettacoli itineranti per le vie del borgo, animazioni, e mostre personali di artisti locali. Le strade di Montone si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove artisti di strada intratterranno grandi e piccoli con performance musicali e teatrali. Non mancheranno inoltre le opportunità per esplorare il paesaggio naturale circostante, grazie a visite guidate e passeggiate nei boschi a piedi e a cavallo.

La mostra mercato si concentrerà sui prodotti autoctoni del bosco e del sottobosco, esponendo le eccellenze gastronomiche della regione e dando particolare risalto a piccoli produttori locali che, grazie a questa occasione, avranno modo di far conoscere il loro lavoro a un pubblico più ampio. Questo aspetto è uno dei punti di forza della manifestazione, che contribuisce alla promozione delle tradizioni agricole e culinarie umbre.

La giornata di venerdì 25 ottobre segnerà il lancio ufficiale della manifestazione con la presentazione del programma alla presenza delle autorità locali. La sala Falcone Borsellino della Provincia di Perugia ospiterà l’incontro a cui parteciperanno non solo i rappresentanti del Comune di Montone, ma anche le figure chiave dell’organizzazione della festa. Durante la presentazione, verranno fornite ulteriori informazioni sulle iniziative previste e sugli appuntamenti principali della quattro giorni.

Per chi desidera partecipare attivamente alla festa, saranno organizzate anche escursioni tematiche, come passeggiate alla scoperta dei sentieri boschivi, e attività pensate per avvicinare i visitatori alla cultura locale e alle tradizioni di Montone. L’evento è dunque un’opportunità per immergersi nel territorio umbro, gustarne i sapori autentici e conoscere le sue radici storiche e culturali.

In conclusione, la Festa del Bosco è un’occasione imperdibile per coloro che amano il contatto con la natura, la buona cucina e le tradizioni del territorio. L’evento si conferma come un appuntamento di rilievo nel calendario delle manifestazioni autunnali in Umbria, attirando turisti e curiosi da tutta Italia.