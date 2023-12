Montone, da Natale all’Epifania pura magia nel borgo

Si accende la magia del Natale a Montone. Fino all’Epifania luci, musica, spettacoli, passeggiate alla scoperta dell’arte e della storia del borgo, laboratori e racconti per i più piccoli, l’immancabile concorso dedicato al presepe più bello e altro ancora.

Il programma, realizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, prenderà ufficialmente il via l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Fortebraccio, preceduta dallo spettacolo a cura di Baby Circus, previsto dalle 16.30 alle 18.30.

“L’atmosfera delle feste avvolgerà ogni angolo di Montone, sia il centro storico che le frazioni del borgo – riferisce l’assessora al Turismo Roberta Rosini -, per far godere a tutta la comunità e ai visitatori il calore del Natale. L’amministrazione è felice di aver realizzato un programma con tante iniziative e momenti musicali per grandi e piccini, arricchito dalla possibilità di visitare gli spazi museali e le opere racchiuse nel nostro magnifico borgo”.

Scorrendo il programma, domenica 10 dicembre alle ore 16, in piazza Fortebraccio, si terrà “Aspettando Babbo Natale”, evento di animazione dedicato ai bambini, mentre alle 18 al museo San Francesco si esibirà la corale Braccio Fortebraccio con “M’illumino d’amore! Un inno alla pace”.

Domenica 17 dicembre, alle 17.30, appuntamento con il teatro per ragazzi al San Fedele con “Perfetti Malfatti”. Da non perdere, alle ore 18.30, all’Auditorium San Fedele l’anteprima della buona carne in tavola con “I Secondi d’Italia”, una degustazione gratuita su prenotazione a cura dell’associazione ‘L’Altra Umbria’ (www.isecondiditalia.it).

Tra gli eventi di spicco anche quello di sabato 23 dicembre dal titolo “Natale sotto l’albero”, un momento dedicato ai più piccoli che riceveranno i doni da Babbo Natale e le sue renne, il tutto contornato dall’allegria della Filarmonica Braccio Fortebraccio e dal vin brulé. Da segnalare, poi, l’apertura del presepe a partire dal 24 dicembre e il tradizionale “Concerto di Natale” nella chiesa Collegiata il 26 dicembre, a cura della Corale Fortebraccio di Montone. Altro appuntamento in musica da non perdere, il concerto gospel di venerdì 29 dicembre (ore 21 Chiesa di San Francesco) con l’esibizione del gruppo Trasimeno Gospel Choir. Tra gli appuntamenti anche il Capodanno in piazza, domenica 31 dicembre, con musica dal vivo dei Medusa party band, lo spettacolo di fuochi d’artificio e le prelibatezze cucinate dai ristoranti del borgo.

Ad aprire il nuovo anno sarà l’Orchestra da Camera “I Concertisti” con le musiche tratte dalle arie d’opera più famose, previsto alle ore 18 nella chiesa San Francesco.

Il 5 gennaio, in piazza Fortebraccio, si terrà la premiazione del concorso “Presepiando” e, a seguire, i Canti della tradizione in compagnia dei Pasquellari ‘de la Frullana’, ‘de la Fratta’ ed ‘Eugubini’.

Altri momenti di svago e cultura saranno inoltre proposti dal complesso Museale San Francesco con Montone e l’Arte del Natale: sarà possibile partecipare a visite guidate e alle attività gratuite per bambini, come letture e laboratori creativi dedicati alla magia del Natale.