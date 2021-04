Montone: Covid & Solidarietà funziona raccolta fondi attivata dal Comune

La comunità montonese dimostra ancora una volta il suo grande cuore con un altro significativo gesto di solidarietà. Grazie alla campagna di raccolta fondi per l’emergenza sanitaria, promossa dal Comune di Montone a favore del reparto Covid dell’Ospedale di Città di Castello, l’Amministrazione e il Gruppo comunale di Protezione civile hanno consegnato tute, calzari e gel disinfettante alla struttura sanitaria dell’Alto Tevere.

Presente anche la Caposala del reparto Covid Giuliana Bagiacchi, che ha espresso parole di ringraziamento per la generosa sensibilità di tutti i partecipanti alla raccolta. Come per la precedente iniziativa di solidarietà, che ha visto una grande risposta da parte della comunità montonese, anche in questo caso, il materiale consentirà agli operatori quotidianamente in prima linea nella lotta contro il virus di essere meglio protetti per fronteggiare la pandemia.