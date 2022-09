Search for: Search Button

Michele Milli avrà una nuova sede per allenarsi, dal Comune un investimento di 14mila euro

Da ottobre l’atleta Michele Milli avrà una nuova sede per allenarsi, dal Comune un investimento di 14mila euro. L’amministrazione comunale rende noto che ha adeguato uno spazio idoneo, perfettamente agibile ed utilizzabile all’interno della palestra della scuola “Di Vittorio”, che , grazie anche alla disponibilità del gestore, sarà messo a disposizione dell’atleta e judoka Michele Milli a partire dal mese di ottobre. Si tratta di un locale di 120 mq, adeguato alla normativa e per la cui sistemazione il Comune ha speso 14 mila euro, presso il quale l’atleta potrà allenarsi al meglio, preparandosi per le competizioni che lo attendono.

Per quanto riguarda gli spazi precedentemente utilizzati presso lo stadio Morandi dalla società Kodokan Judo Fratta di cui Michele Milli fa parte, si rende necessario un chiarimento.

Va ricordato che la suddetta società non ha mai rinnovato l’accordo con l’Asd Tiberis, attuale gestore della struttura per l’utilizzo palestra, contrariamente ad altre associazioni sportive che hanno felicemente raggiunto una intesa per la fruizione dell’impianto.

Va ricordato anche che nel frattempo il materiale della società di judo (tatami e quant’altro) è rimasto all’interno della palestra rendendone di fatto impossibile l’utilizzo e questo nonostante i ripetuti solleciti allo sgombero del locale da parte di Asd Tiberis, vincitrice del bando pubblico di gestione del Morandi. Da qui il formale invito di questa amministrazione a restituire il locale alla legittima disponibilità del gestore.

Va sottolineato infatti che tutti gli spazi sportivi comunali sono gestiti ed utilizzati da decine di associazioni le quali riescono felicemente a coniugare le proprie esigenze con quelle di altri, nella consapevolezza che l’utilizzo di uno spazio pubblico non può prescindere dalla sua condivisione. Certo è che per questa amministrazione è sempre motivo di rammarico non soddisfare le esigenze di tutti e per questo essa provvede a cercare con tutto l’impegno possibile soluzioni soddisfacenti che però, in alcuni casi non sono né semplici né immediate.

In questi mesi abbiamo interloquito continuamente sia con il presidente del Kodokan che con Michele Milli per condividere possibili soluzioni tanto che oggi possiamo dire che ad ottobre l’atleta avrà uno spazio adeguato dove allenarsi serenamente.