Lorenzo Barone e i suoi viaggi in bicicletta protagonisti al CVA di Trestina

“Cicloviaggio – in diretta con Lorenzo Barone” è il titolo dell’iniziativa pubblica a ingresso libero con uno degli sportivi più popolari del momento, che la Pro Loco di Trestina e il Gruppo Sportivo dell’Avis di Città di Castello hanno organizzato con il patrocinio del Comune per mercoledì 15 febbraio alle ore 21.00 al CVA della frazione tifernate. Originario di Terni, Barone porterà nell’incontro l’entusiasmo dei suoi 25 anni e la grande passione per i pedali che negli ultimi 7 anni lo hanno guidato lungo circa 100.000 chilometri tra Africa, Europa e Asia, ripercorrendo insieme a Gabrio Possenti i ricordi, le testimonianze e le emozioni di imprese estreme e avventurose.

“Con Lorenzo Barone avremo l’opportunità di fare un viaggio oltre i limiti umani tra le bellezze del nostro pianeta e di capire quanto seguire una passione possa essere una esperienza totalizzante, la chiave per conoscere e apprezzare il mondo, essere parte del flusso vitale delle relazioni umane, dei ritmi e delle meraviglie della natura”, sottolinea l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, nel ringraziare gli organizzatori per “una proposta davvero originale, grazie alla quale potremo condividere vicende affascinanti nel solco di una pratica sportiva come l’escursionismo in bicicletta, divenuta molto popolare anche nel nostro territorio”.

Tra i racconti che non mancheranno di coinvolgere il pubblico ci sarà la sfida in sella attraverso la tratta più lunga al mondo percorribile via terra, gli oltre 28 mila chilometri tra il Sudafrica e lo stretto di Bering, all’estremità nordorientale della Russia, che Barone ha purtroppo dovuto interrompere in autunno, dopo oltre 20mila chilometri e 221 giorni di avventura non stop, per l’impossibilità di proseguire a causa della guerra in Ucraina.

“Poter ospitare la testimonianza di Lorenzo ci rende particolarmente orgogliosi, perché ha fatto del viaggio sulle due ruote una ragione di vita e la passione con cui racconta le sue avventure agli altri è una bellissima forma di generosità da condividere con tutti i ragazzi che amano la bici e queste avventure sportive”, afferma il presidente della Pro Loco di Trestina Luca Medici insieme a Gabrio Selvaggi. Gli organizzatori ringraziano per il patrocinio l’amministrazione comunale, “con il sindaco Luca Secondi, che – evidenzia Medici – non disdegna gualche uscita in bici tra le colline di casa, e l’assessore Michela Botteghi, che è sempre pronta a impegnarsi per le attività del nostro territorio”, ma anche “le attività commerciali e industriali che hanno contribuito alla realizzazione in modo cospicuo e significativo, denotando l’interesse e la partecipazione a serate come questa, che hanno la finalità di rilanciare e valorizzare la socialità in un luogo come il CVA, tomato in attività dopo la parentesi del Covid, nella quale è stato punto di riferimento per le vaccinazioni a disposizione di tutta la comunità di Città di Castello e dell’Altotevere”.