Letture e danza al tramonto incantano Villa Graziani

4 Settembre 2025 Arte e Cultura, San Giustino 0
A San Giustino l’8 settembre un evento tra arte e parole

SAN GIUSTINO – Un’esperienza immersiva tra letture, musica e danza animerà Villa Graziani lunedì 8 settembre alle ore 19.00, con l’evento “Letture e danza al tramonto”, promosso dal Comune di San Giustino in collaborazione con il circolo LaAV di Città di Castello, inserito nel percorso di promozione culturale e partecipazione attiva sul territorio, come riporta il comunicato stampa della Provincia di Perugia.

Nel suggestivo scenario del parco della villa, al calar del sole, i partecipanti saranno guidati in un viaggio emotivo e simbolico che ripercorrerà le stagioni della vita, dall’alba al tramonto dell’esistenza umana. A dare voce alle parole saranno le lettrici volontarie del LaAV, accompagnate dalle melodie della musicista Azzurra Maria Loi e dalle coreografie a cura della Scuola Atelier della Danza di Elisa Giovannini.

L’iniziativa non è solo un’occasione di intrattenimento culturale, ma rappresenta anche l’avvio di una nuova rete di collaborazione territoriale: durante la serata verrà costituito il primo gruppo di volontari di San Giustino, che lavorerà attivamente con il LaAV per portare avanti progetti di lettura ad alta voce in scuole, biblioteche, centri sociali e spazi pubblici.

“È un modo per unire bellezza, partecipazione e senso di comunità,” afferma un portavoce del Comune. “L’arte delle parole e del movimento può essere un ponte per coinvolgere le persone in modo profondo e autentico.”

L’appuntamento si svolge con ingresso libero e si rivolge a cittadini di tutte le età.

