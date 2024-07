L’estate si anima alla piscina comunale di Città di Castello

L’estate è in pieno svolgimento alla piscina comunale di Città di Castello. L’impianto accoglie i visitatori per il nuoto libero ogni giorno, compresi i fine settimana, fino al 25 agosto, con un orario ininterrotto dalle 9.30 alle 19.30.

Gli amanti del nuoto della città avranno l’opportunità di immergersi nelle acque della piscina olimpionica all’aperto e della piscina per bambini. Il parco dell’impianto offre anche una varietà di attività ricreative e sportive, con un’area giochi per i più piccoli e campi da gioco per adolescenti e adulti.

Con l’arrivo di luglio, la stagione entra nel suo periodo più intenso. Le famiglie troveranno particolarmente attraenti i pacchetti speciali offerti per trascorrere giornate rilassanti in piscina con i propri figli. In collaborazione con il Comune, Polisport offre sconti all’ingresso: una famiglia composta da due genitori e un bambino tra i 6 e i 15 anni può accedere all’impianto tutti i giorni spendendo solo 16 euro. Se la famiglia ha due figli tra i 6 e i 15 anni, il costo sarà di 20 euro, ovvero 5 euro a persona. Ogni figlio aggiuntivo potrà entrare con un supplemento di 4 euro.

Queste tariffe sono state pensate per rispondere alle esigenze delle famiglie, considerando che il prezzo del biglietto intero (per le persone tra i 16 e i 64 anni) è di 8 euro, mentre il biglietto ridotto (per i bambini dai 6 ai 15 anni e per gli over 65) costa 6 euro. I bambini fino a 5 anni di età, se accompagnati da un adulto pagante, potranno entrare gratuitamente.

Anche i titolari della sport card di Polisport avranno vantaggi, potendo pagare solo per il tempo effettivamente trascorso nell’impianto e beneficiando di bonus sulle ricariche della tessera: un bonus di 10 euro per una ricarica di 50 euro e un bonus di 25 euro per una ricarica di 100 euro.

L’amministrazione comunale di Città di Castello ha sempre privilegiato lo sport e chi lo pratica. Insieme a Polisport, garantisce un impianto di primo livello, ulteriormente migliorato per la stagione appena iniziata e che sarà oggetto di un significativo restyling nei prossimi mesi, grazie a un investimento di 1 milione e 300 mila euro. Ma non solo: assicura anche la più ampia possibilità ai cittadini di tutte le età di nuotare e di godersi il piacere di trascorrere le giornate estive in un ambiente sicuro e adeguatamente attrezzato.

