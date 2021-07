Chiama o scrivi in redazione

Lega Umbertide: strumentalizzazione della sanità pubblica dal Pd

“Siamo sempre davanti al solito spettacolo indecoroso: il centrosinistra, con il Pd in prima fila, dopo aver disintegrato la sanità pubblica regionale, si erge a paladino di essa. L’ordine del giorno presentato dal nuovo centrosinistra umbertidese (formato dal Partito Democratico, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle) non è altro che una foglia di fico per coprire tutti i disastri compiuti negli anni nella sanità umbra”. Ad affermarlo è la Lega Umbertide.

“Questa – proseguono dal Carroccio – è la nuda e cruda realtà dei fatti che il Pd, insieme ai suoi soci, vuole coprire: bilanci in passivo, spesa farmaci fuori controllo, saldo di mobilità negativo e nessun ospedale in attivo.

Come già spiegato nel corso di una conferenza stampa della presidente Tesei e dell’assessore Coletto – continua la Lega – i bilanci della sanità, con la sinistra al governo regionale, sono stati approvati utilizzando ‘poste straordinarie’, derivanti dagli anni precedenti, a copertura delle perdite ingenti nel 2017 di 18,6 milioni di euro, nel 2018 di 33 milioni, nel 2019 di 41,5 milioni.

A questo si sommano una spesa farmaceutica fuori controllo ed estremamente elevata rispetto ad altre regioni, un saldo di mobilità negativo e il fatto che nessun ospedale o azienda sanitaria umbra sia in attivo. Questo è quello che abbiamo ereditato da Pd. Senza dimenticare Concorsopoli, lo scandalo più grande che ha coinvolto la politica umbra negli ultimi anni e che vede sotto processo nomi importanti del Partito Democratico regionale che venivano acclamati dagli esponenti del Pd umbertidese ogni volta che si recavano in visita in città.

Per tutto questo – aggiunge la Lega Umbertide – non accetteremo mai lezioni dal Pd e dai suoi alleati sul tema della sanità pubblica. Lo consideriamo uno schiaffo a tutti i cittadini che hanno subìto negli anni i disservizi della sanità regionale a guida Pd, usata e sfruttata solo ed esclusivamente per fini elettorali.

E che dire del bipolarismo politico che caratterizza il centrosinistra nostrano? Un continuo voltafaccia, anche su temi importanti. Basta ricordare che nel 2017 venne presentato da Umbertide Cambia un ordine del giorno nel quale veniva chiesta la creazione di un hospice nella nostra città. Sapete come andò a finire quella volta? Il Pd votò contro la proposta di Uc mentre oggi la appoggia. Miracoli della politica o pessima sceneggiata? Non abbiamo più parole per rispondere.

“Non si venga a dire – continuano – che non abbiamo a cuore il futuro dell’ospedale di Umbertide e di tutti i servizi sanitari del territorio. Anzi, siamo i primi sostenitori del potenziamento del nosocomio cittadino tanto che nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa presentato dalla Regione Umbria è inserito il potenziamento del Polo di riabilitazione funzionale Prosperius Tiberino attraverso l’istituzione di un reparto di chirurgia ortopedica. Oltre Prosperius, che a seguito dell’approvazione dell’apposita legge regionale diventerà a maggioranza pubblica, chi beneficerà di questo progetto sarà il nostro ospedale, depotenziato nel corso degli anni dalla sinistra e che ora si appresta a diventare una eccellenza ancora più grande nel mondo della sanità umbra.

Conclude la Lega: “Tanto dal Pd non lo capiranno mai perché sono capaci solo di attaccare e di mettere in scena assurdi teatrini sulla pubblica piazza. Noi ci siamo e ci saremo sempre, per ricostruire tutto quello che il Pd e i suoi alleati hanno provato a distruggere pensando solo a loro stessi”.