Lavoro e servizi sociali Pa, al via nuovo anno formativo a Villa Umbra

PERUGIA – Al via i corsi per la Pa. E’ pronto a partire a Villa Umbra il nuovo anno formativo a catalogo proposto dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica diretta da Alberto Naticchioni.

Il piano formativo mensile a catalogo rivolto alla Pa si aprirà domani 8 gennaio con il seminario “I nuovi contratti di lavoro autonomo dopo il Decreto Legge 101/19”. Sotto la lente le norme che riguardano il conferimento di lavoro autonomo nell’ambito della Pubblica Amministrazione alla luce del Decreto Legge 101/19, convertito con Legge 128/2019, e del Codice dei Contratti. Interverrà Alessandro Cairo, dottore commercialista e revisore contabile, specializzato in Scienze dell’Amministrazione pubblica e in Giuristi d’impresa (SPISA), Università di Bologna.

Giovedì 9 gennaio si svolgerà invece il corso “Le procedure per l’affidamento dei servizi sociali (e di altri servizi alla persona) e gli altri modelli per la gestione dei rapporti tra gli enti locali e i soggetti del Terzo Settore”. In aula Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore, collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. Al centro della giornata formativa i processi di affidamento nella Pa dei servizi alla persona, il rapporto tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei contratti pubblici nell’affidamento di servizi alla persona, i rapporti tra Enti Locali e organismi del Terzo Settore. Temi che saranno approfonditi anche alla luce del parere del 19 dicembre scorso del Consiglio di Stato avente ad oggetto “Anac: linee guida recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”.