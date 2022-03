Lavoratori della trasformatori tabacco Italia assemblee sindacali presso lo stabilimento di Cerbara

Lavoratori trasformatori tabacco Italia incontro sindacale. Nella giornata di ieri si sono tenute, presso lo stabilimento di Cerbara, le Assemblee Sindacali che hanno visto la presenza di tutte tre le Sigle. Durante la discussione è emersa la volontà di quest’ultime di richiedere urgentemente un tavolo istituzionale permanente che possa affrontare nel migliore dei modi la problematica dei livelli occupazionali sia per la parte industriale che per la parte agricola.

Lavoratori tti

Noi lavoratori abbiamo senza dubbio apprezzato l’impegno delle Sigle, con le quali è proseguito quel costruttivo confronto che siamo certi porterà ad una risoluzione. Approfittiamo infine di questo comunicato per rivolgere nuovamente il nostro appello a tutte le parti in causa e per ribadire la nostra volontà di poter semplicemente continuare a svolgere il nostro lavoro, per il quale abbiamo dato tanto e ancora vogliamo dare.

Indipendentemente dalle serie e preoccupanti nostre problematiche non perdiamo tuttavia l’occasione di

porgere a tutte le Donne i nostri migliori auguri per un giorno di festa a loro dedicata, augurandoci che

possa rappresentare, una volta in più, una giornata nel simbolo della lotta per i diritti.