Festa della Donna a Città di Castello, presentazione “Parole e Pregiudizi”

Città di Castello, per la Festa della Donna presentazione di “Parole e Pregiudizi”

“Il conflitto russo-ucraino che ha riportato dopo oltre settant’anni la guerra in Europa impone una seria riflessione: i diritti una volta acquisiti non possono essere dati per scontati, ma devono essere tutelati e protetti ogni giorno”. Così l’assessore alle Pari Opportunità Letizia Guerri inquadra l’iniziativa che il Comune di Città di Castello ha organizzato in collaborazione con la Casa Editrice Luoghi Interiori per martedì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Alle ore 18.00, presso la sala 43 della biblioteca comunale Carducci, sarà presentato il libro della giurista e criminologa Maria Dell’Anno dal titolo “Parole e Pregiudizi – Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio”. “Abbiamo scelto di affrontare un tema complesso e quanto mai attuale – evidenzia Guerri – che parla di diritti, di donne, di comunicazione e di cronaca: un mondo che anche attraverso i social media e l’informazione web pervade ormai la nostra quotidianità inondata di parole, che, scritte, rilanciate, lette e ricondivise, definiscono la realtà, una linea importante di confine in cui grandi devono essere responsabilità e consapevolezza”.

Gli spunti di riflessione del libro saranno approfonditi dall’assessore Guerri insieme all’autrice Maria Dell’Anno, a Nada Lucaccioni, avvocato familiarista di AMI Umbria che si soffermerà sui rapporti fra legali e stampa, ad Antonio Vella e Alice Forasiepi, rispettivamente direttore editoriale ed editor di Luoghi Interiori. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 e quindi con l’obbligo per i partecipanti di esibire il Green Pass e di indossare la mascherina.