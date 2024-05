L’arte dei suoni e della ceramica

Tre giorni di concerti e incontri per celebrare la ceramica e le sue capitali. La manifestazione, giunta alla terza edizione vedrà protagoniste le quattro città della ceramica della provincia di Savona (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle) idealmente gemellate ad altrettante città italiane: Assemini in Sardegna, Mondovì in Piemonte, Umbertide in Umbria e Montelupo Fiorentino in Toscana. L’evento è inserito nel palinsesto di “Buongiorno Ceramica” organizzato a livello nazionale dall’AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica). I musicisti-testimonial che si esibiranno provengono tutti dai territori delle città “ospiti”.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 17 al 19 maggio. La direzione artistica è di Elena Buttiero affiancata dalla segreteria di produzione guidata da Anita Frumento. L’organizzazione è affidata all’associazione “Allegro con Moto” di Savona che l’ha ideata. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito. Iniziativa promossa, patrocinata e sostenuta dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure; dalla Fondazione De Mari di Savona; da Baia della Ceramica. Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, Celle Ligure; da Buongiorno Ceramica, dall’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC) e dall’Associazione Allegro con Moto di Savona.

Programma

– Savona, venerdì 17 maggio, ore 17,30, sala conferenze della Pinacoteca Civica (piazza Chabrol, 2): Omaggio alla Sardegna.

La ceramica di Assemini dagli “strexiaius” alle innovative botteghe contemporanee.

La musica sarà dei Felix Musici. A seguire ingresso gratuito al Museo della Ceramica.

– Albisola Superiore, sabato 18 maggio, ore 17,30 , giardino del Museo della Ceramica “Manlio Trucco” (corso Ferrari, 193): Omaggio al Piemonte.La ceramica di Mondovì, dall’attività industriale dell’800 ai laboratori artigianali.

La musica occitana sarà del QuBa Libre Trio. A seguire ingresso gratuito al Museo della Ceramica.

– Celle Ligure, sabato 18 maggio, ore 21, sala centro socio-culturale “Raffaele Arecco” (via Avogadro): Omaggio all’Umbria.

La ceramica di Umbertide: Rometti e il Nero Fratta, il successo dello smalto cangiante.

La musica sarà del Trio Opus I:

Ivano Rondoni (clarinetto) Stefano Rondoni (violino), e Francesco Attesti (pianoforte).

Esposizione di opere in ceramica, proiezione di filmati d’epoca.

– Albissola Marina, domenica 19 maggio, ore 17,30, MuDA Centro esposizioni (via dell’Oratorio 2): Omaggio alla Toscana.

La ceramica di Montelupo Fiorentino, dall’Arno alla conquista del Mediterraneo.

La musica sarà proposta dal Trio Amadé. Visita libera al Museo

Gli artisti

Ivano Rondoni, Presidente e Direttore della Nuova Scuola Popolare di Musica di Umbertide, si diploma in Clarinetto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Perugia. Perfezionatosi presso l’Accademia Chigiana di Siena, la Scuola di Musica di Fiesole e il Conservatorio di Ginevra, è stato solista in Italia, Francia, Germania, Rep. Ceca, Slovenia, Polonia, Austria, Turchia, Messico e Canada e ha tenuto masterclasses nelle Università di Canada, Texas, Ohio, Michigan, Turchia, Grecia e Spagna. E’ docente presso il Conservatorio di Piacenza.

Stefano Rondoni diplomato in violino presso il Conservatorio di Perugia, si è perfezionato con i Maestri Antonioni, Rossi, Ayo, Brainin, Gulli, Csany, Wilson, Sirbu, Cusano, Fornaciari. Come solista si è esibito nel 7° Festival Intern. di Venezia, nel Festival Internazionale di Aachen, nello Stadt Theater di Wolfsburg, nella Concert Hall della Cité de la Musique a Parigi. Musicista versatile ha preso parte al tour 2007 dei Negramaro e al Tour “On the road” con M. Gazzè, P. Turci e M. Rei.

Francesco Attesti si diploma in pianoforte con il M° Tanganelli al Conservatorio di Firenze, perfezionandosi in seguito con Rouvier, Moreno e Perticaroli al Mozarteum di Salisburgo. Ha collaborato come solista con l’Orchestra Filarmonica da Camera Ceca di Praga. Si è esibito in importanti sale da concerto di San Pietroburgo, Mosca, Salisburgo, Varsavia, Sarajevo, Cambridge, New York.