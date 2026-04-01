Laboratori gratuiti di scienza e natura al Museo Malokos

Corsi speciali per i piccoli e le famiglie in tutta la città

Città di Castello, 1-04-2026 – L’educazione scientifica e la tutela del pianeta diventano accessibili a tutti grazie a una nuova iniziativa didattica di ampio respiro, al Museo Malakos, polo d’eccellenza gestito dall’Associazione Malakos ETS, ha ufficialmente dato il via al progetto denominato “Crescere Sostenibili – Missione Pianeta”. L’operazione è resa possibile dal finanziamento ottenuto tramite il bando “Finestra Temporale 2025” della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni (FNC). Fino al mese di dicembre 2026, la struttura offrirà una serie di percorsi formativi completamente gratuiti, abbattendo ogni barriera economica per l’accesso alla cultura e alla sensibilizzazione ecologica delle nuove generazioni del territorio umbro, come riporta il comunicato stampa di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

Il programma educativo è stato strutturato per rispondere alle esigenze cognitive di due distinti gruppi di utenti: i bambini dai 4 ai 5 anni e quelli nella fascia 6-10 anni. Le attività seguono il modello pedagogico “Hands-on”, un approccio pratico che privilegia l’esperienza diretta rispetto alla teoria astratta. Attraverso la manipolazione di reperti naturali e la sperimentazione in contesti reali, i partecipanti possono esplorare i segreti della biologia e della conservazione ambientale. Gli incontri si svolgono sia negli spazi espositivi immersivi del museo sia nelle aree verdi esterne, garantendo un contatto costante con la biodiversità e stimolando il pensiero critico dei futuri cittadini.

Il sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni permette di rafforzare il ruolo sociale del museo come centro di aggregazione e crescita civile. La gratuità degli eventi rappresenta un passo decisivo verso una democrazia della conoscenza, permettendo a ogni nucleo familiare di usufruire di contenuti scientifici di alto profilo. Non si tratta di semplici momenti ludici, ma di vere e proprie esperienze sensoriali progettate per sviluppare una consapevolezza profonda sui temi della cittadinanza attiva e della cura degli ecosistemi. La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria dato il numero limitato di posti, assicurando così la qualità del rapporto educativo tra gli esperti di Malakos e i giovani visitatori.

In un’epoca segnata dalle sfide climatiche, l’alfabetizzazione ecologica precoce diventa uno strumento di difesa per il futuro. Il calendario degli appuntamenti prevede workshop interdisciplinari che fondono creatività e rigore scientifico, offrendo ai bambini gli strumenti per comprendere la complessità degli ecosistemi.

Il Museo Malakos consolida così la propria missione di divulgazione, proponendosi come un ponte tra il mondo della ricerca e la vita quotidiana delle famiglie. Questa sinergia tra enti finanziatori e realtà associative dimostra come la cooperazione possa generare valore pubblico, trasformando il tempo libero in un’occasione di apprendimento permanente e di rispetto per il patrimonio naturale collettivo. L’iniziativa assume un valore aggiunto significativo nel contesto attuale, dove i costi per le attività extrascolastiche gravano spesso pesantemente sui bilanci domestici. Offrire eccellenza formativa senza oneri finanziari garantisce che la passione per la natura non resti un privilegio di pochi. I laboratori sono pensati per essere inclusivi, accogliendo bambini con diverse abilità e background, promuovendo un linguaggio scientifico universale fondato sull’osservazione. In questo modo, il museo diventa un organismo vivo che nutre la curiosità dei più piccoli, preparandoli a diventare custodi consapevoli di un pianeta fragile ma meraviglioso.

Tutte le informazioni riguardanti le date, gli orari e le modalità di registrazione sono state pubblicate sui canali di comunicazione del Museo Malakos.

Per informazioni e prenotazioni: Museo Malakos – 349.5823613 – malakosuseum@gmail.com