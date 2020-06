La Lega Umbertide: L’opposizione si astiene e volta le spalle ai cittadini

“Con immensa soddisfazione – si legge nella nota a firma di tutto il gruppo consiliare Lega Umbertide – possiamo annunciare che nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata, a maggioranza, la variazione di bilancio che permette l’istituzione di un fondo di 300mila euro che consentirà importanti sgravi riguardanti la Tassa sui rifiuti (Tari) e la Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) alle imprese e agli esercizi che sono rimasti chiusi nel corso dell’emergenza Coronavirus.

Un sostegno concreto per le attività

La rivoluzione del buonsenso arriva quindi nel comune di Umbertide sotto forma di sostegno concreto a tutte quelle attività che hanno subìto sulla propria pelle gli effetti negativi della pandemia, dal punto di vista economico. Come Lega abbiamo fin da subito sostenuto questa iniziativa di supporto alle imprese del territorio e al momento della votazione abbiamo convintamente votato “sì” alla variazione di bilancio che permetterà a tanti nostri concittadini di guardare con maggiore speranza verso il futuro.

L’opposizione si è astenuta dalla votazione

In questo quadro di rilancio e ripartenza per il comune di Umbertide resta incomprensibile l’astensione di Partito Democratico, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle, che atti alla mano, hanno di fatto voltato le spalle ad imprenditori, artigiani e commercianti che ancora oggi aspettano risposte dal Governo giallo rosso Tra il bene per la propria comunità e la lotta politica senza quartiere ancora una volta le opposizioni umbertidesi hanno scelto quest’ultima, mettendo di fatto in secondo piano i bisogni reali dei nostri concittadini.

La maggioranza a Umbertide esprime un voto per dare risposte ai cittadini

La Lega c’è e assieme a tutta la maggioranza, lo abbiamo dimostrato esprimendo voto favorevole a un provvedimento che darà risposte concrete ai nostri cittadini. PD e 5stelle magari prendano appunti e dicano a Conte quello che la Lega ha fatto ad Umbertide. In questa fase emergenziale abbiamo dimostrato vicinanza ai territori dai comuni, alle Regioni fino al nostro leader Matteo Salvini attivo in ogni fronte con proposte concrete e costruttive puntualmente rimaste inevase a causa di un Governo cieco e presuntuoso”.