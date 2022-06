Search for: Search Button

La fine di un mistero, l’ultimo film di Nino Manfredi a Città di Castello

Con una pellicola cinematografica intrisa di suggestioni legate alla Spagna, alla sua storia e alla sua cultura, il 55° Festival delle Nazioni dedicato al Paese iberico dà inizio alla sua programmazione collaterale.

E lo fa in grande, perché non solo il film scelto per questa ‘anteprima’ è un piccolo gioiello del cinema, vale a dire La fine di un mistero, l’ultimo film di Nino Manfredi, per la regia di Miguel Hermoso; ma anche perché a presentarlo ci sarà un ospite d’onore, Luca Manfredi, figlio del celebrato attore. Il film sarà proiettato domenica 3 luglio 2022 alle ore 21.00 al Nuovo Cinema Cristallo di Città di Castello: l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Premiato al Festival di Mosca 2003, La fine di un mistero è l’ultimo film interpretato da Nino Manfredi, nel quale l’attore nato a Castro dei Volsci interpreta il poeta spagnolo Federico Garcia Lorca (1898-1936). Nell’invenzione cinematografica, Garcia Lorca, riuscito a sfuggire alla fucilazione da parte dei franchisti, è un barbone amnesiaco, che non ha nessun desiderio di ricordare chi è stato.

Mancano solo pochi giorni anche per i due grandi eventi di luglio: il concerto di Noemi (6 luglio) e lo spettacolo Luxurîa della compagnia Barcelona Flamenco Ballet (8 luglio), entrambi in scena nella splendida piazza delle Tabacchine di Città di Castello. I biglietti per questi due eventi si possono acquistare online oppure presso la biglietteria del Festival delle Nazioni situata nel centro storico della cittadina tifernate, in via Marconi 8a. La biglietteria sarà aperta fino a venerdì 8 luglio, con orario di accesso dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30 (chiuso 26 giugno e 3 luglio). Contenuto il costo dei biglietti per i due eventi: 10,00 € per il terzo settore; 15,00 € per il secondo settore; 25,00 € per il primo settore.