La ErmGroup Altotevere torna mercato e piazza colpo importante

La ErmGroup Altotevere torna sul mercato e piazza un colpo importante

La ErmGroup Altotevere – La ErmGroup Altotevere piazza un significativo quanto necessario colpo di mercato, vista l’attuale situazione: in casa biancazzurra è arrivato Matteo Maiocchi, classe 1998 e 192 centimetri di altezza, schiacciatore di posto 4 con esperienze in categoria superiore, tanto che nel campionato di Serie A3 Credem Banca finisce con l’essere di fatto un “esordiente”. Milanese di origine, Maiocchi è cresciuto nella Diavoli Rosa Brugherio, poi un anno nelle giovanili della Vero Volley Monza e il ritorno a Brugherio, dove ha disputato cinque stagioni in B; nel 2019 il salto in A2 a Cantù, seguito da una prima volta a Reggio Emilia.

L’annata 2021/’21 è stata per lui quella del debutto in SuperLega con l’Allianz Milano e in ultimo vi sono le due esperienze in A2 con Lupi Santa Croce sull’Arno e di nuovo Conad Reggio Emilia assieme al libero Filippo Pochini. Il suo curriculum registra 31 presenze in SuperLega e 99 in A2 ed è il terzo biancazzurro della ErmGroup proveniente dal vivaio della Diavoli Rosa Brugherio dopo Jacopo Biffi e Daniele Carpita. Maiocchi indosserà la maglia numero 4 e sarà disponibile fin da domenica 8 dicembre, in occasione del match interno contro la Negrini Cte Acqui Terme. “Sono venuto qui all’Altotevere per portare tutto il mio entusiasmo e spero che ci divertiremo tanto”, ha detto il neo-acquisto della ErmGroup.

“È la prima volta che mi approccio con questo campionato – ha proseguito – e sarà per me una bella sfida rientrare in corsa, oltretutto in una categoria che di fatto non conosco. Anche l’inserimento in squadra è stato facilitato dalle mie conoscenze pregresse e quindi fin dal primo allenamento mi sono trovato a pieno agio: tutto l’ambiente mi ha accolto a braccia aperte”. Come ti definisci sul piano tecnico? “Uno schiacciatore con propensione offensiva e con tanta voglia di fare. Sono convinto che nelle ultime gare dell’andata e nella fase di ritorno del campionato ci faremo

valere, perché organico e qualità ci sono”. Sei uno ben predisposto anche a muro? “Ovviamente!”. Il tuo attuale stato di forma? “Mi sono allenato molto per tenere la condizione, altrimenti a stagione avviata sarebbe stato difficile. Ho raggiunto una buona percentuale di recupero, ma soprattutto mi sento molto caricato, poi le decisioni spetteranno all’allenatore e allo staff tecnico.

Non vedo l’ora di schiacciare e di regalare i primi miei punti all’Altotevere”. Come è stato l’approccio con il nuovo ambiente? “Bellissimo: non mi hanno fatto mancare nulla, tanti sorrisi e tante belle sensazioni che ora proverò a portare in campo”. La squadra deve risalire la china della classifica e concludere bene un campionato iniziato con più di un problema. “Vi sono campionati che partono in un modo e finiscono in un altro.

Deciderà tutto la fase calda della stagione. Si vedrà più avanti, ma sono sicuro che ci toglieremo tante belle soddisfazioni”. Un altro obiettivo raggiunto dal direttore sportivo Valdemaro Gustinelli, che commenta: “Vi sono state delle dinamiche che ci hanno imposto di tornare sul mercato e di trovare un profilo adatto per questa squadra.

L’esperienza di Maiocchi sarà utile per il gruppo e il suo è un ingaggio che guarda anche al futuro: personalmente, mi auguro sempre ogni anno di non dover ricominciare daccapo. Il giocatore è stato ben lieto di far parte del progetto e si è presentato in ottime condizioni fisiche: la sua preparazione atletica è tale da poterlo ritenere dei nostri fin da domenica prossima, a dimostrazione della serietà professionale che lo contraddistingue. A prescindere dalle qualità tecniche, la sua tranquillità e il modo che ha di stare in campo diventano per noi quella “benzina” di cui avevamo bisogno”.